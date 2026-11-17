नॉर्थ ईस्ट के लीडर किम जोंग-उन की बेटी किम जू-ए एक बार फिर चर्चा में है. सोशल मीडिया पर उनकी स्कीइंग करते हुए तस्वीरें काफी वायरल हैं और साथ ही किम जोंग के सोफे पर बैठे रहने की फोटो भी शेयर की जा रही है. किम जोंग उन हाल ही में परिवार और पार्टी के सदस्यों के साथ माउंट पेक्टू के पास स्थित समजीयोन पर्यटन क्षेत्र गए थे और अब वहां की तस्वीरें वायरल हैं.

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नॉर्थ कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने गुरुवार को ये तस्वीरें जारी कीं. ये तस्वीरें उस दौरान की हैं, जब किम जोंग-उन रायनगांग प्रांत के उत्तरी शहर समजियोन में पर्यटन विकास परियोजनाओं का जायजा लेने पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी बेटी भी उनके साथ दिखाई दीं.

इनमें उनकी बेटी की स्कीइंग की तस्वीरों की ज्यादा चर्चा में है. इन तस्वीरों में जू-ए सफेद रंग की जैकेट और स्की ट्राउजर पहने नजर आ रही हैं. दावा किया जा रहा है कि उनके इस स्कीइंग आउटफिट की कीमत करीब 2 मिलियन वॉन यानी लगभग 1,490 डॉलर हो सकती है यानी 1 लाख 30 हजार रुपये.

किस ब्रांड की है किम जू-ए की स्की ड्रेस?

तस्वीरों में किम जू-ए सफेद पैडेड जैकेट और स्की ट्राउजर पहने नजर आ रही हैं. हालांकि, अभी तक उनके कपड़ों के ब्रांड और मॉडल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन कपड़ों पर बने कुछ निशानों के आधार पर लग्जरी ब्रांड की चर्चा शुरू हो गई है. कोरिया हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, जैकेट की आस्तीन पर बने त्रिकोणीय लोगो को देखकर कुछ लोगों ने इसे फ्रांस के लग्जरी ब्रांड रॉसिग्नोल का बताया है. वहीं, ट्राउजर पर घुटने के पास बने 'S' निशान के आधार पर इसे सॉलोमन ब्रांड का माना जा रहा है.

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अगर जैकेट रॉसिग्नोल की है, तो इसकी कीमत भी काफी ज्यादा हो सकती है. कंपनी के आधिकारिक कोरियाई ऑनलाइन स्टोर पर महिलाओं की स्की जैकेट करीब 4.90 लाख वॉन से लेकर 10.20 लाख वॉन तक में उपलब्ध हैं. वहीं, सॉलोमन की अमेरिकी वेबसाइट पर महिलाओं के स्की ट्राउजर की कीमत 160 डॉलर से 700 डॉलर तक है. हालांकि, ये कीमतें ब्रांड के उपलब्ध उत्पादों की हैं. किम जू-ए ने जो कपड़े पहने हैं, उनकी स्पेसिफिक कीमत नहीं बताई जा सकती.

स्कीइंग और घुड़सवारी का शौक रखती हैं जू-ए

किम जोंग-उन की बेटी की रुचियां भी पहले चर्चा में रह चुकी हैं. दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की 2023 की एक ब्रीफिंग के मुताबिक, माना जाता है कि जू-ए प्योंगयांग में होमस्कूलिंग करती हैं. उन्हें घुड़सवारी और स्कीइंग का शौक है.



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