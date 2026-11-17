रामायण की कहानी में कैकेयी का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ऐसी सौतेली मां की तस्वीर उभरती है, जिसने अपने बेटे भरत को राजा बनाने के लिए भगवान राम को 14 साल का वनवास दिलवा दिया. लेकिन क्या कैकेयी वाकई इतनी बुरी थीं? क्या उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राम को अयोध्या से दूर भेजा था? अब बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता ने कैकेयी के किरदार को लेकर कुछ ऐसा कहा है, जिसने इस किरदार को देखने का नजरिया ही बदल दिया है.

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नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में कैकेयी का किरदार निभा रहीं लारा दत्ता का कहना है कि कैकेयी को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है. उनके मुताबिक, कैकेयी का फैसला सिर्फ ईर्ष्या या सत्ता के लालच का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक मां का प्यार, अपने बेटे के अधिकार की चिंता और राजा दशरथ के पुराने वादे भी थे. इतना ही नहीं, लारा ने यहां तक कह दिया कि अगर कैकेयी राम को वनवास नहीं भेजतीं तो शायद वह रामायण ही नहीं होती, जिसे आज हम जानते हैं.

कैकेयी को विलेन क्यों मानती हैं दुनिया? लारा दत्ता ने बताई पूरी कहानी

लारा दत्ता ने हाल ही में स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में कैकेयी के किरदार पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि कैकेयी ने एक बार युद्ध के मैदान में राजा दशरथ की जान बचाई थी. इस बात से खुश होकर दशरथ ने उन्हें दो वरदान देने का वादा किया था.

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लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट था. लारा के मुताबिक, शादी से पहले भी राजा दशरथ ने कैकेयी के पिता से एक वादा किया था. दरअसल, कैकेयी के पिता अपनी बेटी की शादी दशरथ से नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी राजा की तीसरी रानी बने. ऐसे में दशरथ ने वादा किया था कि कैकेयी से पैदा होने वाला बेटा ही अयोध्या का राजा बनेगा, चाहे वह सबसे बड़ा बेटा न भी हो.

यानी कैकेयी के मन में यह बात थी कि उनके बेटे भरत को वही अधिकार मिलना चाहिए, जिसका वादा उनके पिता से किया गया था. लारा का मानना है कि कैकेयी के सामने एक तरफ राम के प्रति प्यार था तो दूसरी तरफ अपने बेटे के हक की जिम्मेदारी.

बेटे के हक के लिए कठोर बनीं कैकेयी, लारा बोलीं- आसान नहीं था किरदार निभाना

लारा दत्ता ने बताया कि कैकेयी का किरदार निभाना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था. उन्होंने कहा कि कैकेयी एक ऐसी मां थीं, जो अपने बेटे के अधिकार के लिए खड़ी हुईं. उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अपने बेटे के लिए आवाज नहीं उठाई तो अयोध्या जैसे बड़े राज्य की राजनीति और दरबारी चालों के बीच भरत अपना हक खो सकते हैं.

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लारा के मुताबिक, कैकेयी को हमेशा खलनायिका की तरह दिखाया गया है, जबकि उनके फैसलों के पीछे कई वजहें थीं. उन्होंने रामायण के एक दूसरे संस्करण का जिक्र करते हुए यह भी बताया कि कुछ मान्यताओं के मुताबिक कैकेयी का जन्म ही इस दिव्य उद्देश्य से हुआ था कि वह भगवान राम को रावण के अंत और धरती पर शांति की स्थापना के लिए आगे बढ़ने का रास्ता दें.

कैकेयी नहीं होतीं तो रामायण भी नहीं होती! लारा दत्ता का बड़ा बयान

लारा दत्ता ने कैकेयी को रामायण की सबसे अहम कड़ियों में से एक बताया. उनका कहना है कि अगर कैकेयी राम को वनवास नहीं भेजतीं तो राम अयोध्या के राजा बन जाते और एक सामान्य राजा की तरह शासन करते. लेकिन वनवास के फैसले ने ही आगे की पूरी कहानी का रास्ता खोला.

लारा ने समझाया कि राम के वन जाने के बाद ही सीता हरण और रावण के साथ युद्ध जैसी घटनाएं हुईं. अगर कैकेयी यह फैसला नहीं लेतीं तो रामायण की कहानी शायद वैसी नहीं होती, जैसी आज हम जानते हैं. उनके मुताबिक, कैकेयी की नजर में वह किसी के साथ चालबाजी नहीं कर रही थीं, बल्कि अपने बेटे को वही दिलाने की कोशिश कर रही थीं, जिसका वादा उसके जन्म से पहले किया गया था.

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