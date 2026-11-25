सरकारी वेबसाइट पर जानकारी मौजूद हो, लेकिन आम आदमी उसे आसानी से खोज ही न पाए तो उसका क्या फायदा? उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था. चुनाव आयोग ने लाखों PDF फाइलों में वोटर लिस्ट अपलोड की थी, लेकिन इनमें से ज्यादातर स्कैन की हुई थीं. किसी एक वोटर का नाम खोजना हो या पुरानी और नई लिस्ट में बदलाव देखना हो, तो लोगों को एक-एक PDF डाउनलोड करके पन्ने खंगालने पड़ते थे.

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अब रांची के 18 साल के एथिकल हैकर सार्थक सिद्धांत ने अपनी टीम के साथ इस परेशानी का हल निकालने का दावा किया है. बता दें कि सार्थक सिद्धांत को इस साल TIME 100 Next India 2026 में भी जगह मिली है. उन्होंने CBSE की गड़बड़ियों को उजागर किया था.

इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश की 6.8 लाख वोटर लिस्ट PDF को सर्च करने लायक डिजिटल डेटाबेस में बदल दिया है. इस काम में 54.8 करोड़ डेटा रिकॉर्ड शामिल हैं, जिन्हें राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों के हिसाब से व्यवस्थित किया गया है.

सार्थक ने 24 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस प्रोजेक्ट की जानकारी दी. उनका कहना है कि टीम ने चुनाव आयोग की ओर से जारी उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट की सभी PDF पर OCR तकनीक का इस्तेमाल किया. इनमें 2024 लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट, SIR की ड्राफ्ट और फाइनल लिस्ट और 2027 की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट शामिल हैं.

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चुनाव आयोग की PDF को सर्च करने लायक कैसे बनाया?

इस प्रोजेक्ट में OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल हुआ. आसान भाषा में समझें तो स्कैन की गई PDF किसी कागज की फोटो जैसी होती है. कंप्यूटर उसे सामान्य टेक्स्ट की तरह नहीं पढ़ पाता. OCR उस तस्वीर में लिखे नाम, नंबर और अक्षरों को पहचानकर डिजिटल टेक्स्ट में बदल देता है.

इसके बाद डेटा को टेबल में ऑर्गनाइज किया जा सकता है. इससे किसी नाम या रिकॉर्ड को खोजना और अलग-अलग वोटर लिस्ट की तुलना करना आसान हो जाता है.

सार्थक के मुताबिक, उनकी टीम ने 6.8 लाख PDF को प्रोसेस करके 54.8 करोड़ डेटा रो तैयार कीं. हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग टेबल बनाई गई है. हालांकि, इन 54.8 करोड़ रिकॉर्ड को अलग-अलग मतदाताओं की संख्या समझना सही नहीं होगा. इसमें अलग-अलग चुनाव और एसआईआर के अलग-अलग संस्करणों की प्रविष्टियां भी शामिल हैं.

कौन हैं सार्थक सिद्धांत, पहले CBSE की गड़बड़ियों पर उठाए थे सवाल

सार्थक इससे पहले CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग यानी OSM व्यवस्था को लेकर चर्चा में आए थे. मामला तब शुरू हुआ जब उन्हें 12वीं के नतीजों में अपने अंकों को लेकर गड़बड़ी का शक हुआ. इसके बाद उन्होंने अपनी जांच शुरू की और CBSE की डिजिटल कॉपी जांचने की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला.

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मई और जून में उन्होंने CBSE के टेंडर दस्तावेजों के अलग-अलग संस्करणों की तुलना की. इसमें कंपनी चुनने के लिए तय पात्रता और तकनीकी शर्तों में हुए बदलावों पर सवाल उठाए. 2 जून को उन्होंने अपनी जांच के रिजल्ट्स सात पन्नों की रिपोर्ट के रूप में शिक्षा से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति के सामने रखे. इस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह कर रहे थे.

इसके बाद 26 जून को उन्होंने केंद्र सरकार के सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल से जुड़े करीब 1.66 करोड़ सरकारी खरीद रिकॉर्ड का डेटाबेस भी सार्वजनिक किया. 20 नवंबर को उनका नाम TIME100 Next India 2026 की सूची में शामिल हुआ. अब वोटर लिस्ट वाला प्रोजेक्ट उनके काम की एक और बड़ी कड़ी है.

वोटर लिस्ट में बदलाव देखना होगा आसान

वोटर लिस्ट चुनाव प्रक्रिया का अहम हिस्सा होती है. एसआईआर के दौरान इसमें नाम जुड़ते हैं, हटते हैं और कई रिकॉर्ड में बदलाव होते हैं. ऐसे में अलग-अलग समय की लिस्ट की तुलना करना जरूरी हो सकता है.

सार्थक की टीम का डेटाबेस इसी काम को आसान बनाने की कोशिश है. सार्वजनिक रूप से डाउनलोड होने वाली फाइलों में नाम, रिश्तेदारों के नाम, वोटर आईडी नंबर और मकान नंबर जैसी निजी जानकारियों को सीधे दिखाने के बजाय कोडेड टोकन से बदला गया है. इससे डेटा की तुलना की जा सकती है, जबकि निजी जानकारी का खुलासा सीमित रहता है. टीम ने यह भी क्लियर किया है कि किसी रिकॉर्ड की अंतिम पुष्टि चुनाव आयोग की मूल PDF से ही की जानी चाहिए.

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सार्थक का यह काम एक बड़ा सवाल भी छोड़ता है. जब सरकारी रिकॉर्ड आम लोगों के लिए जारी किए जाते हैं, तो उन्हें शुरुआत से ही ऐसे फॉर्मेट में क्यों नहीं दिया जाता जिसमें नाम और जानकारी आसानी से खोजी जा सके? आखिर सार्वजनिक जानकारी का असली फायदा तभी है, जब जनता उस तक आसानी से पहुंच भी सके.

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