कमोडिटी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है. रात 7.50 बजे तक 10 ग्राम फ्यूचर गोल्‍ड की कीमत करीब 3000 रुपये गिरकर 1,19,433 रुपये पर आ गया है. वहीं चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है.

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MCX पर चांदी की कीमत 6137 रुपये गिरकर 1,39,301 रुपये प्रति किलो पर आ चुकी है यानी 100 ग्राम चांदी की कीमत 1,38,00 रुपये पर चुकी है. सोने और चांदी की कीमतों में ये बड़ी गिरावट तक आई है, जब ग्‍लोबल स्‍तर पर सोने-चांदी को लेकर लगातार दबाव दिखाई दे रहा है.

वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो गोल्‍ड 86.95 डॉलर प्रति औंस या 2.39% गिरकर 3,476.55 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है, जबकि सिल्‍वर 4.07% गिरकर 39.105 डॉलर प्रति औंस पर आ चुकी है.

क्‍यों आ रही सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट?

वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर नई चिंता और US की नई टैरिफ धमकियों ने फाइनेंशियल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ा दी है. टैरिफ से जुड़े नए डेवलपमेंट का असर ग्लोबल इक्विटी पर भी पड़ा है, जिससे इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट्स में अपने एक्सपोजर का फिर से आकलन करने लगे हैं.

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दिसंबर में US फेडरल रिजर्व के रेट में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद से भी सोने और चांदी पर असर पड़ रहा है, जिस कारण सोने-चांदी की कीमतें लगातार गिर रही हैं.

तेल की कीमतें हाल के ऊंचे लेवल से कम हुई हैं, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई सरप्लस की चिंताओं ने जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम को कुछ हद तक कम कर दिया है, लेकिन होर्मुज को लेकर अभी रिस्‍क बना हुआ है.

सोने-चांदी का भाव कहां तक जाएगा?

इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता को उम्मीद है कि कीमती मेटल्स पर जल्द ही दबाव बना रहेगा, और ट्रेडिंग में 'सेल-ऑन-राइज' स्ट्रैटेजी हावी रहने की संभावना है. उनके टेक्निकल असेसमेंट के अनुसार, सोने को तुरंत इंटरनेशनल सपोर्ट $3,530 पर है, उसके बाद $3,500 पर है. ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस $3,590 और $3,620 पर है. घरेलू मार्केट में, MCX गोल्ड को ₹1,21,000 और ₹1,20,000 पर सपोर्ट है, जबकि ₹1,24,500 एक जरूरी रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है.

चांदी को $38 पर इंटरनेशनल सपोर्ट है. इस लेवल से नीचे लगातार गिरने पर $36 तक गिरावट का रास्ता खुल सकता है. ऊपर की तरफ, $42 और $43 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है. MCX चांदी के लिए, ₹1,42,000 जरूरी सपोर्ट है, जबकि ₹1,52,000 मुख्य रेजिस्टेंस है.

(नोट- सोने या चांदी में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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