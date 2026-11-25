महिला बिग बैश लीग (WBBL) 2026 में क्रिकेट का एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया. मेलबर्न रेनेगेड्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच बुधवार को मेलबर्न के जंक्शन ओवल में खेले गए मुकाबले में डिएंड्रा डॉटिन अजीबोगरीब तरीके से आउट हो गईं. गेंदबाज सारा ग्लेन ने बिना बल्लेबाज के क्रीज पर पहुंचे ही स्टम्प पर गेंद मारकर उन्हें पवेलियन भेज दिया.

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दरअसल, WBBL के नियमों के मुताबिक, पिछले बल्लेबाज के आउट होने के 75 सेकंड के भीतर नए बल्लेबाज को क्रीज पर पहुंचना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर बल्लेबाज को 'टाइम आउट' करार दिया जाता है.

Extraordinary. Deandra Dottin was late to the middle. Now she's out after Sarah Glenn hit the stumps with a ball she couldn't face! #WBBL12 https://t.co/lsG3SZAw8b — Weber Women's Big Bash League (@WBBL) November 25, 2026

इसके बाद गेंदबाज को 'फ्री बॉल' मिलती है. इस नियम के तहत बल्लेबाज स्टम्प से पांच फीट दूर खड़ा होता है और गेंदबाज को बिना किसी रुकावट के स्टम्प पर निशाना लगाने का मौका मिलता है.

डॉटिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. वह निर्धारित समय में क्रीज तक नहीं पहुंच सकीं. इसके बाद सारा ग्लेन ने फ्री बॉल पर स्टम्प को निशाना बनाया और उन्हें आउट कर दिया. डॉटिन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गईं. इस तरह ग्लेन ने उनकी पहली ही गेंद पर विकेट हासिल कर लिया.

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रेनेगेड्स ने आखिरी गेंद पर जीता मुकाबला

हालांकि, इस अजीबोगरीब विकेट के बावजूद मेलबर्न रेनेगेड्स मुकाबला जीतने में सफल रही. सोफी मोलिन्यू ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट झटके और ब्रिस्बेन हीट को 8 विकेट पर 137 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाई. टेस फ्लिंटॉफ ने 30 और जॉर्जिया वेयरहैम ने 29 रन बनाए. रेनेगेड्स ने आखिरी गेंद पर तीन विकेट बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और मुकाबला अपने नाम किया.

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