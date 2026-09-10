Samsung ने किया Apple को ट्रोल, कहा- हम तीन फोल्ड कर रहे होंगे

Apple ने भले ही अपना पहला फोल्ड स्मार्टफोन iPhone Duo लॉन्च कर दिया हो, जिसकी शुरुआती कीमत 2.99 लाख रुपये है. वहीं सैमसंग ने एक बार फिर से ऐपल को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया है.

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जहां Apple अपने लॉन्च इवेंट में बिजी था, वहीं सैमसंग के अमेरिकी डिविजन ने iPhone मेकर को ट्रोल कर दिया. लॉन्च के तुरंत बाद ही X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया.

iPhone Duo को ट्रोल करते हुए Samsung ने लिखा कि हमें इंतजार करवा रहे हैं? ठीक है. हम यहां 3 तरह से फोल्ड होने वाले फोन बना रहे होंगे.

सैमसंग ने साल 2018 में लॉन्च किया था पहला फोल्ड

सैमसंग ने भारत में अपना पहला फोल्ड हैंडसेट साल 2018 में लॉन्च किया था, तब से लेकर अब तक कोरियाई कंपनी कई फोल्ड और फ्लिप हैंडसेट को लॉन्च कर चुकी है.

सैमसंग ने 8 साल पहले की थी लॉन्चिंग

Apple का iPhone Duo अब जाकर लॉन्च हुआ है, जबकि सैमसंग हाल ही में अपना Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra और Flip 8 को लॉन्च कर चुकी है. Samsung Galaxy Z Fold 8 देखने में काफी iPhone Duo के जैसा ही है.

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सैमसंग मोबाइल अमेरिका पोस्ट

Making us wait? Fine. We'll be over here, folding 3 ways. — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026

iPhone Duo की शुरुआती कीमत 2.99 लाख रुपये

iPhone Duo को चार स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है. शुरुआती वेरिएंट 256GB स्टोरेज में आता है और उसकी कीमत 2,99,900 रुपये है. टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 4.5 लाख रुपये है.

iPhone Duo का डिस्प्ले

iPhone Duo में कवर डिस्प्ले 5.4 इंच का है और इनर डिस्प्ले 7.6-inch में आया है. दोनों ही डिस्प्ले पैनल Super Retina XDR हैं और दोनों में Dynamic Island मिलेगा.

iPhone Duo में डुअल रियर कैमरा सेटअप

iPhone Duo में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें दोनों ही कैमरा 48-48MP के हैं. 12MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. iPhone Duo में A20 Pro चिपसेट का इस्तेमाल किया है, जो एक पावरफुल चिपसेट है.

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iPhone Duo की बैटरी को लेकर कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ 20 मिनट में 50 परसेंट तक चार्ज हो जाती है. यह सिंगल चार्ज में पूरे 24 घंटे तक बैटरी बैकअप दे सकेगा.

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