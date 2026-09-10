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तिलक वर्मा की टीम पर अंपायर ने लिया तगड़ा एक्शन, LIVE मैच में की ऐसी गलती, ईस्ट जोन को मिले मुफ्त के 5 रन

तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई. उन्होंने 99 रनों की पारी खेली, लेकिन बतौर कप्तान तिलक वर्मा धीमी ओवर गति पर नियंत्रण नहीं रख पाए. इसके कारण उनकी टीम को अंपायर ने लाइव मैच में सजा सुनाई.

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साउथ जोन पर लगी पेनल्टी, कप्तान तिलक वर्मा की अंपायर से बहस. (Photo: PTI)
साउथ जोन पर लगी पेनल्टी, कप्तान तिलक वर्मा की अंपायर से बहस. (Photo: PTI)

दलीप ट्रॉफी 2026-27 फाइनल में ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में टक्कर हुई. इस खिताबी मुकाबले में साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने पहली पारी में बल्ले से शानदार 99 रन बनाकर टीम के लिए अहम योगदान दिया. हालांकि तिलक की शानदार पारी के बावजूद साउथ जोन इस मैच में पूरी तरह पिछड़ गई.

पांचवें दिन (10 सितंबर) तिलक वर्मा की कप्तानी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया. साउथ जोन को धीमी ओवर गति के कारण 5 रनों की पेनल्टी झेलनी पड़ी. यह पेनल्टी ईस्ट जोन की दूसरी पारी के दौरान लगाई गई. पांचवें दिन सुबह के सत्र में टीम की ओवर गति सही नहीं रही. 70वें ओवर पूरा होने के बाद तिलक वर्मा के साथ दोनों अंपायरों की मैदान पर लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया. पांच रन ईस्ट जोन के खाते में जोड़ दिए गए.

पहली पारी में मिली थी वॉर्निंग
साउथ जोन का ओवर रेट पहले से ही तय मानकों के मुकाबले काफी धीमा था. अंपायरों की ओर से टीम को पहले ही ओवर रेट सुधारने की चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ. आखिरकार अंपायरों ने नियम के तहत पांच रनों की पेनल्टी लगा दी. टीम को पहली पारी के दौरान भी धीमी ओवर गति को लेकर कई बार चेतावनी दी गई थी.
यह भी पढ़ें: 'वो इंडियन एजेंट हैं... ', पाकिस्तान के कोच पर लतीफ ने लगाए संगीन आरोप, IPL कनेक्शन को बताया वजह

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साउथ जोन के लिए यह फाइनल पहले ही मुश्किलों से भरा रहा था. पहली पारी में तिलक वर्मा की अगुवाई वाली टीम को कुल 163 ओवरों की गेंदबाजी करनी पड़ी. ईस्ट जोन ने पहली पारी में कप्तान ईशान किशन के शानदार दोहरे शतक (270 रन) की मदद से 708 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के खिलाफ भारत का गोलों का तूफान... 19-0 से रौंदकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया

जवाब में साउथ जोन अपनी पहली पारी में 336 रन ही बना सकी. यानी पहली पारी के आधार पर ईस्ट जोन ने 372 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली. इसके बाद भी ईस्ट जोन ने फॉओऑन नहीं दिया और दूसरी  पारी में बल्लेबाजी की.

ईस्ट जोन की प्लेइंग XI: अभिमन्यु ईश्वरन, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), सुदीप कुमार घरामी, शिखर मोहन, ईशान किशन (कप्तान), मोहम्मद कौनैन कुरैशी, अनुकूल रॉय, मोहम्मद शमी, अभिजीत के सरकार और मुकेश कुमार.

साउथ जोन की प्लेइंग XI: रिकी भुई, नारायण जगदीशन (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, शेख रशीद, तिलक वर्मा (कप्तान), स्मरण रविचंद्रन, श्रेयस गोपाल, त्रिपुराना विजय, मोहम्मद सिराज, चामा मिलिंद और एमडी निधीश.

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