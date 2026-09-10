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दर्द में तड़पे मशहूर एक्टर शरत सक्सेना, खड़े-खड़े कराई MRI, हालत देख फैन्स परेशान

बॉलीवुड के मशहूर विलेन शरत सक्सेना की लम्बर स्पाइन सर्जरी से पहले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. ये तस्वीरें बॉम्बे हॉस्पिटल में खड़े होकर उनकी स्टैंडिंग MRI टेस्ट की हैं, जिनमें उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा है.

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एक्टर को क्या हुआ? (Photo: Instagram @sharat_saxena/)
एक्टर को क्या हुआ? (Photo: Instagram @sharat_saxena/)

बॉलीवुड के मशहूर विलेन शरत सक्सेना की हालिया तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. ये तस्वीरें उनकी लम्बर स्पाइन (कमर की हड्डी) की सर्जरी से ठीक पहले बॉम्बे हॉस्पिटल में खड़े होकर MRI करवाते हुए की हैं, जिनमें उनके चेहरे पर तकलीफ साफ झलक रही है.

शरत सक्सेना को क्या हुआ
शरत सक्सेना ने अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया अकाउंट से MRI रूम की कुल चार तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो खड़े होकर MRI टेस्ट करवाते नजर आ रहे हैं, जो एक असामान्य और दर्दनाक प्रक्रिया मानी जाती है. तस्वीरों में उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से अस्वस्थता और दर्द के भाव देखे जा सकते हैं.

अभिनेता ने इन फोटोज के कैप्शन में लिखा कि ये उनकी लम्बर स्पाइन सर्जरी से पहले की 'स्टैंडिंग MRI' टेस्ट है, जो बॉम्बे हॉस्पिटल में हुई. उन्होंने फैंस से अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करने की भी अपील की है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फैंस का प्यार और दुआएं
शरत सक्सेना की ये तस्वीरें सामने आते ही वायरल हो गईं और हजारों फैंस ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है. कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें हिम्मत दे रहे हैं और उनकी फिटनेस-एक्टिंग के प्रति सम्मान जता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जल्दी ठीक होने की दुआएं भेज रहे हैं. 

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शरत सक्सेना के फिल्मी करियर की बात करें, तो उन्होंने 1974 में अमिताभ बच्चन की फिल्म 'बेनाम' से अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने 'मिस्टर इंडिया' में डागा, 'बजरंगी भाईजान' में करीना कपूर के पिता, 'गुलाम', 'कृष', 'फना', 'सिंघम रिटर्न्स' सहित 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है. 76 साल की उम्र में भी शरत सक्सेना अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं. जिम वर्कआउट करते हुए उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. हालांकि, हाल में कुछ वीडियोज में वो छड़ी के सहारे चलते नजर आए थे, जिससे फैंस चिंतित हो गए थे.


 

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