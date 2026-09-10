होटल की गैलरी में खड़ा था युवक, अचानक लगा करंट... मौके पर ही मौत, VIDEO

ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में एक होटल से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. यहां अपनी महिला मित्र के साथ होटल पहुंचे 25 साल के युवक की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक की पहचान गौरव (25) के रूप में हुई है, जो पेशे से सिंगर था और बादलपुर का ही रहने वाला था. जानकारी के मुताबिक, गौरव अपनी एक महिला मित्र के साथ होटल के कमरे में रुका हुआ था.
गैलरी की खिड़की से बाहर देखते समय उसका हाथ पास से गुजर रही 11 हजार वोल्ट (11kV) की हाईटेंशन बिजली की लाइन से छू गया. हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आते ही उसे जोरदार झटका लगा और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
सीसीटीवी में कैद हुई दर्दनाक घटना
ये पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय बादलपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.
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पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.