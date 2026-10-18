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₹5 हजार का एयर प्यूरीफायर दिल्ली के जहरीले प्रदूषण को देगा मात या होगा फेल?

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर की मांग बढ़ जाती है. लेकिन क्या ₹5,000 का सस्ता एयर प्यूरीफायर जहरीली हवा से राहत दिला सकता है? इसे खरीदने से पहले फिल्टर, CADR और कमरे के साइज से जुड़ी जरूरी बातें जान लीजिए, ताकि आपका पैसा बेकार न जाए.

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जहरीली हवा से कितनी राहत? (Photo: AI)
जहरीली हवा से कितनी राहत? (Photo: AI)

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ते ही लोग घर के अंदर साफ हवा के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदने लगते हैं. लेकिन बाजार में जहां अच्छे एयर प्यूरीफायर की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपये तक पहुंच जाती है, वहीं कुछ मॉडल 5,000 रुपये के बजट में भी मिल जाते हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या ₹5,000 का एयर प्यूरीफायर दिल्ली की जहरीली हवा को साफ कर सकता है या फिर इसे खरीदना पैसों की बर्बादी है?

दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान हवा की क्वालिटी काफी खराब हो सकती है. हवा में PM2.5 और PM10 जैसे छोटे कण मौजूद होते हैं, जो सांस के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं. ऐसे में एयर प्यूरीफायर घर के अंदर की हवा को साफ रखने में मदद कर सकता है. हर एयर प्यूरीफायर एक जैसा काम नहीं करता. आइए जानते हैं इसके बारे में.

सिर्फ कीमत नहीं, इन फीचर्स पर दें ध्यान

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अगर आप ₹5,000 में एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उसके फिल्टर को चेक करें. HEPA फिल्टर वाले मॉडल हवा में मौजूद छोटे कणों को हटाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन केवल HEPA फिल्टर का नाम देखकर डिवाइस न खरीदें. उसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और कमरे के हिसाब से हवा साफ करने की रफ्तार भी देखना जरूरी है.

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यहां CADR यानी Clean Air Delivery Rate काफी काम की चीज है. इससे पता चलता है कि एयर प्यूरीफायर कितनी तेजी से हवा को साफ कर सकता है. अगर आपका कमरा बड़ा है और डिवाइस की कैपेसिटी कम है, तो वह हवा को साफ करने में ज्यादा समय ले सकता है.

यह भी पढ़ें: एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, वरना पैसे हो सकते हैं बर्बाद

क्या ₹5,000 वाला मॉडल काफी है?

छोटे कमरे में इस्तेमाल के लिए ₹5,000 का एयर प्यूरीफायर काम आ सकता है, बशर्ते उसकी कैपेसिटी कमरे के हिसाब से सही हो. लेकिन अगर बाहर AQI बहुत खराब है, तो केवल सस्ता एयर प्यूरीफायर पूरे घर को साफ हवा देने के लिए काफी नहीं हो सकता. बड़े कमरे या ज्यादा प्रदूषण वाले माहौल में ज्यादा कैपेसिटी वाले मॉडल की जरूरत पड़ सकती है.

एक बात और, एयर प्यूरीफायर खरीदने के बाद उसके फिल्टर को समय पर बदलना भी जरूरी है. फिल्टर गंदा होने पर डिवाइस का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है. साथ ही, घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने से बाहर की प्रदूषित हवा का अंदर आना कम किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Starlink भूल जाइए! Airtel-Jio की तरह टेलीकॉम कंपनी लाएंगे Elon Musk?

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कुल मिलाकर, ₹5,000 का एयर प्यूरीफायर छोटे कमरे में मददगार हो सकता है, लेकिन खरीदने से पहले उसके फिल्टर, CADR और कमरे के साइज को जरूर जांचें. सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला न लें, क्योंकि दिल्ली की जहरीली हवा से बचने के लिए सही कैपेसिटी वाला एयर प्यूरीफायर चुनना सबसे जरूरी है.

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