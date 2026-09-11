रोबोट मिनिस्ट्री ऑफिस के पास कर रहे प्रदर्शन, वजह कर देगी हैरान

इंसानों को तो आपने कई बार प्रदर्शन और आंदोलन करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी रोबोट को प्रदर्शन करते देखा होगा. दरअसल, सोशल मीडिया एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया है रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) के लिए सख्त नियमों की मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं.
रॉयटर्स ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में दिखाया है कि लगभग 30 रोबोट्स ने वारसॉ में पोलैंड के डिजिटल मामलों के मंत्रालय के बाहर AI के लिए सख्त नियमों की मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं.
वीडियो में दिखाया गया है कि मिनिस्ट्री के ऑफिस के बाहर करीब 30 रोबोट्स घूम-घूमकर प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी रोबोट्स में ह्यूमनॉयड रोबोट्स और डॉग्स रोबोट्स तक शामिल हैं.
रोबोट्स नारे लगा रहे हैं
रोबोट्स स्पीकर की मदद से नारों को प्ले कर रहे हैं, साथ ही झंडे आदि भी लहरा रहे हैं. इस कार्यक्रम का आयोजन डेमोक्रेटिज्म नाम के एक ग्रुप ने किया है. ऑडियो और फ्लैग के जरिए मांग की जा रही है कि वर्कप्लेस सुरक्षित करें और इंतजार न करें और नियम बनाएं.
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रॉयटर्स ने किया पोस्ट
AI इंसानों की नौकरी ले लेगा
रिपोर्ट्स में दावा किया है कि प्रदर्शन का उद्देश्य लोगों को यह चेतावनी देना है कि AI और ऑटोमेटिक मशीन जल्द ही लोगों की नौकरियां ले सकते हैं. इसमें शारीरिक और ऑफिस में होने वाले दोनों तरह के कामों पर कब्जा किया जा सकता है.
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कई एक्सपर्ट पहले से ही लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि AI और रोबोट्स की वजह से कई लोगों की आने वाले दिनों में नौकरियां जा सकती हैं. साथ ही यह लोगों के लिए खतरा भी बन सकते हैं. ह्यूमनॉयड रोबोट्स फैक्ट्री से लेकर सेल्स तक का काम कर सकते हैं.