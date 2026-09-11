दिल्ली में खौफनाक कांड... 22 साल के युवक को 17 बार चाकू से गोदा... गली में कर दिया मर्डर, फैमिली में मचा कोहराम

दिल्ली के मंडावली इलाके में ऐसी वारदात हुई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. घर के पास गली में मौजूद 22 साल के यश डेढ़ा पर कुछ हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमलावर बाइक से आए थे. उन्होंने यश पर एक-दो नहीं, बल्कि करीब 17 बार चाकू से वार किए और फिर मौके से फरार हो गए. गंभीर हालत में यश को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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इस हत्या के पीछे की वजह को लेकर कई सवाल हैं. परिवार ने इसे पुरानी पारिवारिक रंजिश से जुड़ा मामला बताया है, जबकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. पूरा मामला पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके का है. गुरुवार की रात करीब 8 बजे यश अपने घर के पास गली में मौजूद था. तभी बाइक सवार कुछ युवक वहां पहुंचे. इसके बाद अचानक यश पर चाकू से हमला कर दिया गया.

यश के शरीर पर करीब 17 बार चाकू से हमला किया गया. गली में अचानक हुई इस वारदात के बाद अफरा-तफरी मच गई. हमला करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल यश को बचाने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी.

वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे. गंभीर रूप से घायल यश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 22 साल के युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. जिस गली के पास यश का घर था, वहीं उसके साथ हुई इस हत्या ने आसपास रहने वाले लोगों को भी दहशत में डाल दिया.

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सवाल है कि आखिर हमलावर कौन थे और उन्होंने यश को इतनी बेरहमी से क्यों निशाना बनाया? यश के परिवार ने हत्या को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है कि इस वारदात के पीछे पुराना पारिवारिक विवाद हो सकता है. परिजनों के मुताबिक, यश के ताऊ के बेटे के साले और उसके कुछ साथियों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. हालांकि परिवार के इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है.

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हत्या की सूचना मिलते ही मंडावली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई. अब जांच का एक अहम हिस्सा इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बाइक सवार हमलावर कौन थे और वे किस रास्ते से घटनास्थल तक पहुंचे. इसके अलावा वारदात के बाद आरोपी किस दिशा में भागे, इसकी भी जांच की जा रही है.

पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की है. पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार, बाइक और वारदात में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है. संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है. वारदात घर के बिल्कुल पास हुई. यश अपने इलाके में था और कुछ ही देर में बाइक सवार हमलावर आए, हमला किया और फरार हो गए. इस घटना के बाद इलाके के लोगों में डर है. सरेआम हुई हत्या ने स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. फिलहाल मंडावली पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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