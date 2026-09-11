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दिल्ली में घर के गेट पर बुजुर्ग से दिनदहाड़े छीना कैश से भरा बैग, वारदात CCTV में कैद, पीड़ित की पत्नी चलाती हैं मशहूर 'दादी की रसोई'

दिल्ली के नजफगढ़ में 88 साल के बुजुर्ग हरीशचंद्र निश्चल से घर के गेट पर कैश से भरा बैग छीना गया. CCTV में स्नैचिंग की वारदात कैद हुई है. पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस जांच कर रही है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस जांच कर रही है (फोटो-ITG)

दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में शुक्रवार को दिनदहाड़े एक 88 साल के बुजुर्ग से कैश से भरा बैग छीन लिया गया. पीड़ित की पहचान हरीशचंद्र निश्चल के तौर पर हुई है, जो चर्चित ऑनलाइन ‘दादी की रसोई’ नाम से किचन चलाने वाली विजय निश्चल के पति हैं. वारदात श्याम विहार फेज-2, नजफगढ़ स्थित उनके घर के बाहर हुई. बुजुर्ग बैंक से पैसे निकालकर घरेलू सामान खरीदने के लिए घर लौटे थे, तभी एक स्नैचर ने उन्हें निशाना बना लिया.

बताया गया कि हरीशचंद्र निश्चल कैश लेकर अपने घर के गेट तक पहुंचे ही थे कि पीछे से आए स्नैचर ने उनका बैग झपट लिया. पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसमें आरोपी बुजुर्ग के पास पहुंचकर बैग छीनता हुआ दिखाई दे रहा है. बैग में बड़ी रकम होने की बात सामने आई है. अचानक हुई इस वारदात के बाद बुजुर्ग ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उम्र अधिक होने की वजह से वह उसका पीछा नहीं कर सके.

वारदात के बाद पास से गुजर रही PCR वैन के कर्मचारियों ने बुजुर्ग को आरोपी के पीछे जाते हुए देखा. पुलिसकर्मियों ने उनसे घटना के बारे में जानकारी ली, लेकिन तब तक स्नैचर मौके से फरार हो चुका था. आरोपी इतनी तेजी से वहां से निकला कि पुलिस की तत्काल कोशिश के बावजूद उसे पकड़ा नहीं जा सका. इसके बाद पीड़ित ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. साथ ही उन्होंने बैंक में जमा अपनी बाकी मेहनत की कमाई को लेकर भी सुरक्षा की चिंता जताई. देखें वीडियो-

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दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध को लेकर चिंता पहले भी सामने आती रही है. हालिया NCRB आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली देश के बड़े महानगरों में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के मामलों में ऊपर है. आंकड़ों के अनुसार, 2024 में ऐसे 1,267 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 1,227 रह गई. हालांकि, मामलों में कमी का एक कारण यह भी बताया जाता है कि कई बुजुर्ग पुलिस और कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं. कई बार वे सिर्फ बैंक या संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के लिए शिकायत करते हैं और मामले को आगे नहीं बढ़ा पाते.

बुजुर्गों में अपराधियों के दोबारा लौटकर हमला करने का डर भी रहता है. खासकर अकेले रहने वाले बुजुर्गों के घर में चोरी और राह चलते मोबाइल, चेन या बैग छीनने जैसी घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं. कई मामलों में पीड़ित शिकायत तो करते हैं, लेकिन आगे की कानूनी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते. ऐसे में दर्ज मामलों की संख्या और जमीनी स्तर पर बुजुर्गों के बीच मौजूद डर के बीच अंतर की बात भी सामने आती है.

नजफगढ़ की यह घटना भी इसी चिंता को सामने लाती है, जहां एक 88 वर्षीय बुजुर्ग को उनके घर के गेट पर ही निशाना बनाया गया. CCTV फुटेज में आरोपी की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं और अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने एक बार फिर बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

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पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस के मुताबिक, इस मामले में स्नैचिंग की FIR दर्ज कर ली गई है. आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें लगातार काम कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि CCTV समेत उपलब्ध सुरागों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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