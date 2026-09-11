Pumpkin Kadabu Recipe: दही मिलाकर देसी तरीके से बनाएं कर्नाटक की फेमस कद्दू कडुबू, नारियल चटनी के साथ आएगा स्वाद, नोट करें रेसिपी

Pumpkin Kadabu Recipe: नॉर्थ इंडिया में नाश्ते में पराठा, पोहा और चीला अधिकतर खाया जाता है, लेकिन हमेशा एक जैसा ब्रेकफास्ट देखकर ही खाने की इच्छा खत्म हो जाती है. ऐसे में आप दूसरे शहरों की खास ब्रेकफास्ट डिशेज भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको तला-भुना खाने का मन नहीं है तो आप साउथ की कुछ पॉपुलर डिशेज ट्राई कर सकते हैं.
कद्दू की सब्जी तो आप सभी ने खाई होगी, मगर कद्दू की सब्जी बच्चे खाने में मुंह बनाते हैं कि क्या बना दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक में कद्दू की एक खास डिश ब्रेकफास्ट में बनाई जाती है, जिसका स्वाद लाजवाब होता है और उसे बनाने में भी समय नहीं लगता है. कर्नाटक की डिश का नाम पंपकिन कडुबू है, सूजी, ताजे कद्दू, नारियल और स्वीट कॉर्न से बनने वाली यह डिश स्वाद में बेहद बढ़िया होती है.
खास बात यह है कि इसे तेल में तलने की बजाय केले के पत्ते में रखकर भाप में पकाया जाता है. यही वजह है कि यह नाश्ते या शाम के हल्के स्नैक के लिए एकदम परफेक्ट डिश है. कद्दू ना खाने का मन हो तो आप नाश्ते में उससे यह डिश बना सकते हैं. आइए आपको घर पर कद्दू कडुबू बनाने का तरीका बताते हैं.
पंपकिन कडुबू बनाने के लिए सामग्री
कद्दू कडुबू बनाने का तरीका
चटनी के साथ आएगा स्वाद!
कद्दू कडुबू को तीखी नारियल की चटनी के साथ सर्व करें. नारियल की चटनी के साथ इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है. इसे रेसिपी को बनाने में भी समय नहीं लगता है और खाने में भी यह बहुत टेस्टी लगती है. इसे आप बच्चों के स्कूल में टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं.
क्यों ट्राई करें यह रेसिपी?
पंपकिन कडुबू की खासियत इसका स्वाद और बनाने का तरीका है. इसमें कद्दू और नारियल का हल्का मीठा स्वाद आता है, जबकि हरी मिर्च तीखापन बढ़ाती है. इसे डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यह हल्के और नॉन-फ्राइड नाश्ते के तौर पर भी मेन्यू में शामिल करना आसान है.