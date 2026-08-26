रक्षाबंधन पर ठगों का खतरनाक प्लान, गिफ्ट से लेकर डिलीवरी तक फ्रॉड, ये है सेफ्टी मंत्र

रक्षाबंधन आ रहा है, ऐसे में लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं. साथ ही ऑफर और डिस्काउंट आदि पाने की कोशिश भी करते हैं. रक्षाबंधन के आसपास बहुत से साइबर स्कैमर्स एक्टिव होते हैं, जो लोगों को बैंक खाते को निशाना बनाते हैं.

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आमतौर पर फेस्टिवल के मौकों पर कई साइबर ग्रुप एक्टिव हो जाते हैं, जिनका निशाना लोगों के बैंक खाते पर होता है. वे अलग -अलग तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों के बैंक खाते में सेंधमारी करना चाहते हैं. बचाव के लिए जरूरी है कि साइबर ठगों के सभी ट्रिक्स के बारे में जानें.

साइबर ठग लोगों को शिकार बनाने के लिए अक्सर फेक डील्स, हाफ प्राइस, फर्जी ऐप, फेक UPI App का लिंक और फर्जी ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म तक तैयार कर लेते हैं. सेफ्टी के लिए डिटेल्स में जान लेते हैं.

सावधान! साइबर ठग ऐसे बनाते हैं शिकार

साइबर ठग लोगों को शिकार बनाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे प्रमुख 5 के बारे में आपको बताने जा रहे हैं. आइए एक-एक करके जानते हैं.

1. फेक गिफ्ट लिंकः साइबर स्कैमर्स त्योहारों के मौक पर फेक गिफ्ट लिंक तैयार करते हैं, जिनके अंदर खतरनाक वायरस, APK फाइल या फिर बैंक डिटेल्स आदि की मांग कर सकते हैं.

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2. फर्जी राखी ऑफरः साइबर स्कैमर्स राखी और उसके साथ दी जाने वाले गिफ्ट और मिठाई की खरीद पर फर्जी डिस्काउंट का हवाला दे सकते हैं. यहां तक का 80 या 90 परसेंट तक के डिस्काउंट का हवाला दिया जा सकता है. इसके बाद वे फर्जी पेमेंट करवा सकते हैं.

3. कुरियर स्कैमः साइबर ठग त्योहारों के मौके पर कुरियर स्कैम का शिकार बना सकते हैं. साइबर ठग कुरियर का हवाला देकर एड्रेस अपडेट या कुरियर डिलिवरी के बदले OTP आदि मांग सकते हैं.

4. UPI रिफंड स्कैम : साइबर ठग लोगों को शिकार बनाने के लिए UPI रिफंड स्कैम का शिकार बना सकते हैं. अनजान नंबर से रिफंड के लिए कॉल आ सकता है, और अगर आपने कोई सामान रिफंड किया है और पैसे वापस नहीं आए हैं तो आप भी धोखा खा सकते हैं. साइबर ठगी विक्टिम को शिकार बना सकते हैं.

5. कैशबैक स्कैमः फेस्टिव सीजन पर बैंक ऑफर या कैशबैक ऑफर का लालच देकर लोगों को फंसाया जाता है.इसके बाद उनसे डिटेल्स और कुछ रुपये प्रोसेसिंग के नाम पर मांग लिए जाते हैं.

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साइबर ठगों से बचाव के लिए क्या करें

साइबर ठगों से बचाव के लिए कुछ खास तरीकों को अपनाना जरूरी है. इनके बारे में जानते हैं.

अनजान लिंक पर क्लिक ना करें.

UPI से पैसे रिसीव करने के लिए पिन एंटर ना करें.

याद रखें कि पेमेंट रिसीव करने के लिए QR कोड स्कैन नहीं करना होता है.

किसी भी अनजान शख्स के साथ OTP, ATM Pin, UPI Pin आदि को शेयर ना करें.

ऑनलाइन शाॉपिंग के लिए हमेशा से ही ऑफिशियल पोर्टल का सहारा लें.

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