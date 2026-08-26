Budh Nakshatra Parivartan 2026: रक्षाबंधन पर बदलेगी बुध की चाल! 29 अगस्त से 4 राशियों को होगा लाभ

Budh Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध रक्षाबंधन के ठीक अगले दिन यानी 29 अगस्त 2026 को धन और भौतिक सुख-सुविधाओं के कारक शुक्र देव के स्वामी नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 31 अगस्त को ग्रहों के राजा सूर्य देव भी इसी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे.

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पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सौंदर्य, समृद्धि, कला और भौतिक सुखों का प्रतीक माना जाता है. बुध और सूर्य का एक ही नक्षत्र में आना 'बुधादित्य योग' का निर्माण करेगा, जिससे मुख्य रूप से 4 राशियों की किस्मत चमकने वाली है और उन्हें करियर, व्यापार व धन के मामले में जबरदस्त सफलता मिलेगी.

मेष राशि (Aries)

करियर व व्यापार में बढ़त: बुद्धि और निर्णय क्षमता में अभूतपूर्व सुधार होगा. व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी और आय के नए स्रोत बनेंगे.

धन लाभ: अचानक रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी.

मिथुन राशि (Gemini)

वाणी और व्यक्तित्व का प्रभाव: बुध आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर से आपके संचार कौशल और प्रभाव में वृद्धि होगी.

आर्थिक मजबूती: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी में वृद्धि का शुभ समाचार मिल सकता है. नए निवेश से भविष्य में बड़ा मुनाफा होगा.

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सिंह राशि (Leo)

मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा: पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि के अंतर्गत ही आता है. सूर्य और बुध का यह गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और समाज व कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

बिजनेस में लाभ: पार्टनरशिप या नए सौदों से भारी वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं.

तुला राशि (Libra)

भौतिक सुख-सुविधाएं: चूंकि पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और शुक्र तुला राशि का स्वामी है, इसलिए यह समय आपके लिए वरदान समान सिद्ध होगा.

अचानक धन की प्राप्ति: व्यापार में मनचाहा मुनाफा होगा. प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है और पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि आएगी.

बुध देव को प्रसन्न करने के उपाय

- हर बुधवार भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा (दूब घास) अर्पित करें और मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

- बुधवार के दिन मूंग की दाल, हरी सब्जियां या हरे वस्त्र का दान करें.

- ऊं बुं बुधाय नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जप करें.

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