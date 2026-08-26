'छात्रों को नौकरी नहीं, लाठी मिल रही', पटना आंदोलन में 6 साल का आदित्य, CM सम्राट चौधरी से मांगा इस्तीफा   

TRE-4 में एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग हटाने के साथ ही कई मांगों को लेकर पटना में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है. गांधी मैदान से लेकर मुख्यमंत्री के आवास तक छात्रों का मार्च दिखा. डाक बंगला चौहारे पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच थोड़ी गरमा-गर्मी भी दिखी. जब वाटर कैनन से छात्र नहीं रुके तो लाठी चार्ज किया गया. इस दौरान कई तस्वीरें सामने आई जिसने आम जनता को तार-तार कर दिया लेकिन इस बीच पहली क्लास में पढ़ने वाले 6 साल के आदित्य ने सरकार को घेरा. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह छात्रों के बीच प्रदर्शन में पहुंचा और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग की. इस दौरान उन्होंने सरकार से कई सवाल भी किए.

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भीड़ में वायरल हो गया बच्चा

बता दें कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ और हजारों कर्मियों के बीच वायरल हो रहा ये बच्चे केवल 6 साल का है और अभी क्लास वन में पढ़ रहा है. वीडियो में वह कह रहा है कि सरकार को छात्रों के लिए नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए. बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि छात्र बेरोजगार हो रहे हैं. अपने इस बयान से उसने वहां के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

सरकार पर उठाए कई सवाल

वायरल हो रहे वीडियो में बच्चा कहता है कि सत्ता आती है और जाती है लेकिन जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उससे छात्रों की जिंदगी पर बात बन रही है. जब उससे पूछा गया कि वह यहां पर क्या करने आया है, तो उसने बताया कि वह छात्रों को यहां पर समर्थन देने के लिए आया है.

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सरकार से तीखे सवाल

इस दौरान उसने पूछा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी छात्रों को नौकरी दें. आदित्य ने यह भी सवाल किया कि सरकार की उन योजनाओं का क्या हुआ जो छात्रों को नौकरी देने के लिए बनाई गई थी. उन्होंने वादे तो कई सारे किए थे लेकिन कुछ पूरा क्यों नहीं कर रहे.

नौकरी नहीं लाठी मिल रहा

वीडियो में 6 साल का आदित्य कहता है कि सरकार की ओर से कहा गया था कि छात्रों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा लेकिन यहां पर तो उन्हें लाठी मिल रहा है.

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