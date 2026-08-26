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पहले मंदिर में प्रणाम किया, फिर पुजारी की जेब साफ! 3500 रुपये लेकर निकल गया चोर, CCTV में कैद पूरी करतूत

बिहार के कटिहार में चोरी का ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें चोर ने पहले भगवान के सामने हाथ जोड़े और फिर पुजारी की जेब पर हाथ साफ कर दिया. मिर्चाईबाड़ी के मंदिर में पहुंचे युवक ने पहले गेट पर खड़े होकर हनुमान जी को प्रणाम किया, फिर अंदर जाकर मौका देखा. पुजारी पूजा में व्यस्त थे, तो चोर ने दीवार पर टंगे उनके कुर्ते की जेब से 3500 रुपये निकाले और निकल गया.

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मंदिर के पुजारी बोले- पहले भी चुकी हैं चोरी की घटनाएं. (Photo: Screengrab)
मंदिर के पुजारी बोले- पहले भी चुकी हैं चोरी की घटनाएं. (Photo: Screengrab)

बिहार में कटिहार के एक मंदिर से चोरी का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर पहले तो आपको लगेगा कि भाई साहब बड़े धार्मिक आदमी हैं. मंदिर के गेट पर पहुंचे. दोनों हाथ जोड़े. सिर झुकाया. हनुमान जी को प्रणाम किया. फिर मंदिर के अंदर गए. लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो देखकर मंदिर के पुजारी से लेकर श्रद्धालु तक हैरान हैं. भगवान को प्रणाम करने के बाद इस व्यक्ति ने पुजारी की जेब पर हाथ साफ कर दिया.

जेब से निकले 3500 रुपये. और चोरी के बाद साहब ऐसे आराम से मंदिर से बाहर निकले, जैसे दर्शन करके प्रसाद लेकर जा रहे हों. मामला कटिहार शहर के पॉश इलाके मिर्चाईबाड़ी में स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर का है. CCTV फुटेज में एक युवक मंदिर के गेट पर पहुंचता दिखाई देता है. वह अंदर जाने से पहले दोनों हाथ जोड़ता है और वहीं से हनुमान जी को प्रणाम करता है.

यहां देखें Video

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अब तक सब ठीक. दर्शन करने आया भक्त लग रहा है. फिर युवक मंदिर के अंदर जाता है. भगवान की प्रतिमा के पास पहुंचता है. कुछ देर रुकता है. इधर-उधर देखता है. और शायद इसी दौरान उसे एक मौका दिखाई देता है. मंदिर के पुजारी मनोज कुमार झा उस वक्त गर्भगृह में पूजा करा रहे थे.

युवक वापस लौटता है. अब उसकी नजर दीवार पर टंगे पुजारी के कुर्ते पर पड़ती है. यहीं से दर्शन का कार्यक्रम बदल जाता है. पुजारी पूजा में व्यस्त थे. युवक धीरे-धीरे कुर्ते के पास पहुंचा. फिर उसने कुर्ते की ऊपरी जेब में हाथ डाला. कुछ सेकेंड बाद हाथ बाहर आया. और उसके साथ बाहर आए 3500 रुपये. चोर ने पैसे निकाले, इधर-उधर देखा और फिर आराम से वहां से निकल गया.

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यह भी पढ़ें: पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार, दिन में रेकी और रात में DVR निकालकर वारदात को देते थे अंजाम

न कोई भागदौड़. न कोई घबराहट. बस ऐसे निकला जैसे मंदिर में दर्शन करने आया था और दर्शन करके वापस जा रहा है.  चोर को शायद लगा होगा कि मंदिर में किसी ने उसे नहीं देखा. लेकिन उसकी पूरी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी. मंदिर के गेट पर पहुंचने से लेकर भगवान को प्रणाम करने तक. फिर अंदर जाना. आसपास देखना. पुजारी के कुर्ते तक पहुंचना. जेब में हाथ डालना. 3500 रुपये निकालना. और फिर आराम से बाहर निकल जाना.

पूरी कहानी कैमरे में कैद है. अब पुलिस के लिए यही CCTV फुटेज सबसे अहम सुराग बन सकता है. मंदिर के पुजारी मनोज कुमार झा ने इस घटना पर दुख जताया है. उनका कहना है कि मंदिर में चोरी की यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले मंदिर के अंदर से मोबाइल चोरी होने और मंदिर परिसर से साइकिल चोरी होने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं.

katihar hanuman temple thief prays before stealing Money from priest cctv

यानी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के सामान पर भी चोरों की नजर रहती है. पुजारी ने प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि जब मंदिर परिसर में CCTV मौजूद है और चोरी की घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, तो आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिए.

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श्रद्धालु बोले- मंदिर को सुरक्षित बनाइए

स्थानीय श्रद्धालु रमेश बिहानी ने भी घटना पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आते हैं. अगर मंदिर परिसर में ही चोरी होने लगेगी तो श्रद्धालुओं के बीच डर और असुरक्षा का माहौल बनेगा. उन्होंने पुलिस-प्रशासन से मंदिर में हुई चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा चोर के तरीके की हो रही है. क्योंकि आमतौर पर चोरी करने वाला शख्स कोशिश करता है कि कोई उसे देख न ले. लेकिन यहां चोर पहले मंदिर के गेट पर रुकता है. भगवान को प्रणाम करता है. अंदर जाता है. फिर पुजारी की जेब से पैसे निकालता है. और वापस आराम से निकल जाता है.

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