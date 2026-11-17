पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकपूरा में पुलिस ने टारगेट किलिंग की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. थाना सदर कोटकपूरा पुलिस ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब और एसटीएफ हरियाणा के साथ मिलकर यह संयुक्त ऑपरेशन चलाया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन पिस्तौल और 11 कारतूस बरामद किए हैं.

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कोटकपूरा निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ शैरी, गांव पंजगराईं कलां निवासी सुखनाम सिंह उर्फ सुक्खा, गांव ढिलवां कलां निवासी मुस्ताक अली और हैप्पी सिंह के रूप में हुई है.

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पुलिस के मुताबिक, गुप्त सूचना के आधार पर टीमों ने गांव ढिलवां कलां के नजदीक एक सुनसान जगह पर कार्रवाई की. चारों आरोपी वहां बैठकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने उन्हें दबोच लिया.

विदेश में बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में थे आरोपी

शुरुआती जांच में सामने आया है कि चारों आरोपी विदेश में बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में थे. आरोप है कि उनके इशारे पर आरोपी कोटकपूरा इलाके में दो लोगों की हत्या करने की योजना बना रहे थे. पुलिस टीमों ने समय रहते कार्रवाई कर इस साजिश को नाकाम कर दिया.

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पुलिस ने आरोपियों के पास से एक .32 बोर और दो .30 बोर पिस्तौल के साथ 11 कारतूस बरामद किए हैं. चारों के खिलाफ थाना सदर कोटकपूरा में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं. अब उन्हें अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा. पूछताछ के दौरान यह पता लगाने की कोशिश होगी कि हथियार कहां से आए थे, विदेश में बैठे गैंगस्टरों से उनके संपर्क कैसे थे और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन शामिल है. (प्रेम बस्सी की रिपोर्ट)

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