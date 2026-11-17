अमेरिका के फ्लोरिडा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, 68 साल के जोसेफ जेरार्ड कैंसेलारे पर आरोप है कि उसने एक महिला को ऐसा ग्रीटिंग कार्ड भेजा, जिस पर पीनट बटर लगा हुआ था. खास बात यह थी कि महिला को पीनट से बेहद गंभीर और जानलेवा एलर्जी थी. कार्ड खोलने के बाद महिला को एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई. पुलिस ने एक साल से ज्यादा समय तक चली जांच के बाद 13 नवंबर 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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घर के बाहर मिला नीला लिफाफा

मामला 14 अगस्त 2025 का है. महिला जब काम से घर लौटी तो उसे घर के बाहर एक नीला लिफाफा दिखाई दिया. पुलिस के मुताबिक, लिफाफा चिकना नजर आ रहा था और उस पर लिखावट भी महिला के लिए अनजान थी.

महिला ने जैसे ही लिफाफा खोला, उसके अंदर एक ग्रीटिंग कार्ड मिला. कार्ड के अंदर भूरे रंग का पदार्थ फैला हुआ था. महिला ने तुरंत पहचान लिया कि वह पीनट बटर है. उसने कार्ड छोड़ दिया और हाथ धोने के लिए घर के अंदर भागी. इसके बावजूद उसे दोनों हाथों पर पित्ती और झनझनाहट की शिकायत हुई, जो करीब छह घंटे तक रही.

महिला को थी बेहद गंभीर एलर्जी

पुलिस के अनुसार, महिला को पीनट से गंभीर एलर्जी है. उसने जांचकर्ताओं को बताया कि पीनट को छूने या उसके कणों के संपर्क में आने से भी उसके शरीर में गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है और सांस लेने में परेशानी तक हो सकती है.

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जांचकर्ताओं ने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड और 2017 की एक पुलिस रिपोर्ट भी देखी, जिसमें उसकी एलर्जी की गंभीरता दर्ज थी. पुलिस का कहना है कि कैंसेलारे इस एलर्जी के बारे में पहले से जानता था. दोनों एक-दूसरे को 20 साल से ज्यादा समय से जानते थे और कई बार अपने-अपने जीवनसाथियों के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में मिल चुके थे.

तलाक को लेकर था विवाद

पुलिस के मुताबिक, कैंसेलारे और उसकी पत्नी के बीच तलाक को लेकर विवाद चल रहा था. महिला आरोपी की पत्नी की करीबी दोस्त थी. जांचकर्ताओं का आरोप है कि कैंसेलारे ने इस महिला को तलाक के लिए जिम्मेदार माना था और उसके खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी.

जांच के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिन्हें वह तलाक के विवाद से जुड़ा मानता था. हालांकि, ये बातें पुलिस की जांच और आरोपों का हिस्सा हैं, अदालत में साबित तथ्य नहीं.



ऐसे पहुंची पुलिस आरोपी तक

मामले में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब पुलिस ने लिफाफे पर लगे डाक टिकटों की जांच शुरू की. पुलिस ने अमेरिकी पोस्टल इंस्पेक्टर की मदद ली और टिकटों को डेविए स्थित एक पोस्ट ऑफिस के सेल्फ-सर्विस कियोस्क तक ट्रेस किया.

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जांचकर्ताओं के मुताबिक, टिकट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया वीजा कार्ड कैंसेलारे के नाम पर था. कियोस्क में टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की तस्वीर भी रिकॉर्ड हुई थी. महिला और आरोपी को जानने वाले कुछ अन्य लोगों ने तस्वीर देखकर उसकी पहचान कैंसेलारे के रूप में की.

पुलिस का आरोप है कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए पोस्ट ऑफिस में सनग्लासेस पहने थे और लिफाफे पर फर्जी नाम और रिटर्न एड्रेस लिखा था.



एक साल बाद हुई गिरफ्तारी

घटना अगस्त 2025 में हुई थी, लेकिन पुलिस की जांच 2026 तक चलती रही. जांचकर्ताओं ने गवाहों के बयान और महिला की मेडिकल जानकारी जुटाई.

इसके बाद 13 नवंबर 2026 को पुलिस ने कैंसेलारे को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. मेडिकल जांच के बाद उसे ब्रोवार्ड शेरिफ ऑफिस की जेल में ले जाया गया.

कैंसेलारे पर घातक हथियार के साथ गंभीर हमला और किसी व्यक्ति को नुकसान के खतरे में डालने वाली लापरवाही से जुड़े आरोप लगाए गए हैं. फिलहाल ये आरोप हैं और अदालत में इनका निर्धारण होना बाकी है.



मामले ने खींचा लोगों का ध्यान

पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर ऐसे पदार्थ के संपर्क में लाना, जिससे उसे गंभीर एलर्जी हो, जानलेवा साबित हो सकता है. मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यह घटना अमेरिका में चर्चा का विषय बनी हुई है.



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