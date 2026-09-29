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'पहले ही देख लिया था ये संकट...' रॉबर्ट कियोसाकी बोले- सच हो रही भविष्यवाणी

Robert Kiyosaki Viral Post: रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी नई पोस्ट में बेबी बूमर्स के संकट का जिक्र करते हुए कहा कि 2026 के संकट को उन्होंने पहले ही दिख लिया था और वो सच हो रहा है.

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रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर जताया सोना-चांदी पर भरोसा. (Photo: X/@theRealKiyosaki)
रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर जताया सोना-चांदी पर भरोसा. (Photo: X/@theRealKiyosaki)

'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का एक नया पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने अपनी की गई भविष्यवाणियों को एकदम सटीक करार दिया. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि आखिर क्यों वे अक्सर अपनी सोसल मीडिया पोस्ट में सोना, चांदी और बिटक्वाइन खरीदने की सलाह देते हैं. इस Viral Post में उन्होंने बेबी बूमर्स का जिक्र करते सवाल किया कि क्या उनके साथ धोखा हुआ है?  

बेबी बूमर्स के साथ धोखा हुआ? 
Robert Kiyosaki ने अपनी पोस्ट की शुरुआत एक सवाल के साथ की. वो ये था कि क्या 'बेबी बूमर्स' (1946-1964 के बीच पैदा हुए लोगों) के साथ धोखा हुआ? इसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि 1974 में बूमर्स पहली ऐसी पीढ़ी थी जिसे बिना किसी फाइनेंशियल एजुकेशन के ERISA यानी एम्प्लॉई रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी एक्ट (कर्मचारी सेवानिवृत्ति आय सुरक्षा अधिनियम) मिला. इसे '401k' भी कहा जाता है. 

कियोसाकी ने कहा कि जब भी सरकार कोई कानून (एक्ट) पास करती है, तो उसके शब्दों का मतलब असल में उल्टा ही होता है. उन्होंने उदाहरण के तौर पर सोशल सिक्योरिटी का जिक्र किया. अपनी पोस्ट में लेखक ने आगे लिखा कि 1964 में फाइनेंशियल प्लानर्स नाम के एक नए प्रोफेशन के लोग बूमर्स को 60/40 का फॉर्मूला (60% स्टॉक और 40% बॉन्ड) अपनाने के लिए समझा रहे थे, जबकि उन्हें खुद भी कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी.

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रॉबर्ट कियोसाकी ने की थी US पर ये भविष्यवाणी, हफ्तेभर में हो गई सच
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'पहले ही देख लिया था संकट'
रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक, उस समय फाइनेंशियल प्लानर का लाइसेंस पाने में सिर्फ 7 हफ्ते लगते थे. उन्होंने लिखा, 'मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं आज जिस संकट को देख रहा हूं... उसे मैं पहले ही देख पा रहा था, वह संकट जिसमें बूमर्स के साथ धोखा होने वाला था.'

रिच डैड पुअर डैड के लेखक कियोसाकी के मुताबिक, आज 2026 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोना खरीदने के लिए US बॉन्ड बेच रहे हैं और वह भी टन के हिसाब से. इसका मतलब समझाते हुए उन्होंने कहा कि जब बॉन्ड की कीमत गिरती है, तो स्टॉक मार्केट, जैसे S&P 500, क्रैश हो जाता है, जिससे लाखों बूमर्स के पास रिकवर करने के लिए न तो समय बचेगा है और न ही पैसा. लाखों बूमर्स बेघर हो सकते हैं या उन्हें अपने बच्चों और पोते-पोतियों के साथ रहना पड़ सकता है.

क्यों सोना-चांदी खरीदने की सलाह? 
रॉबर्ट कियोसाकी ने आगे कहा कि उम्मीद है कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है. मेरी भविष्यवाणियां, जिनकी शुरुआत 2008 में CNN पर वुल्फ ब्लिट्ज़र के 'सिचुएशन रूम' शो में लेहमैन ब्रदर्स के क्रैश की भविष्यवाणी के साथ हुई थी, हमेशा सही समय पर और सटीक रही हैं. उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं सालों से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पोस्ट्स को सोना, चांदी और बिटक्वाइन खरीदने की सलाह देता रहा हूं. 

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'दूसरों को सिखाना ही उद्देश्य'
Gold-Silver, Bitcoin खरीदने की सलाह देने के पीछे के कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी नहीं बदला है, सिवाय इसके कि अब मेरे पास US में किराए पर दिए जाने वाले अपार्टमेंट और तेल के कुएं हैं. कियोसाकी के मुताबिक, 'मैं कोई फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूं और न ही मैं अपनी सलाह से पैसे कमाता हूं. इसीलिए मैंने और मेरी पूर्व पत्नी किम ने 1996 में 'कैशफ्लो' बोर्ड गेम बनाया और मैंने 1997 में 'Rich Dad Poor Dad' और कई अन्य किताबें लिखीं.

कियोसाकी बोले- जितना सीखेंगे अमीर बनेंगे
Kiyosaki ने अपनी पोस्ट के जरिए बताया कि उनका मकसद ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना रहा है ताकि लोग दूसरों को सिखा सकें, वो बातें जो हमारे स्कूल और वॉल स्ट्रीट आपको नहीं सिखाएंगे. जो लोग तैयार नहीं हैं, उनके लिए आगे मुश्किल समय है और जो तैयार हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है. उन्होंने कहा कि आप जितना ज्यादा सीखते हैं और जितना ज्यादा सिखाते हैं, आप उतने ही अमीर बनते जाते हैं. अपना ध्यान रखें.

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