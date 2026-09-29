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स्टाफ से प्यार से बात की, फिर हुआ कमाल... फ्लाइट सीट हो गई अपग्रेड

चेन्नई के एक शख्स ने X पर पोस्ट शेयर कर बताया कि कैसे उसे एक फ्लाइट में दो बार सीट अपग्रेड मिला और इसके लिए उसे एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा. उनके मुताबिक, इसके पीछे कोई महंगा ट्रैवल हैक नहीं, बल्कि एयरलाइन स्टाफ से की गई विनम्र बातचीत थी. पूरी कहानी पढ़िए.

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नारायणन के मुताबिक, उन्हें शुरुआत में 27B सीट अलॉट हुई थी. (Photos: @narayananh/X)
नारायणन के मुताबिक, उन्हें शुरुआत में 27B सीट अलॉट हुई थी. (Photos: @narayananh/X)

एयरपोर्ट पर सीट अपग्रेड पाने के लिए हमेशा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. चेन्नई के एक शख्स ने दावा किया कि उसने एयरपोर्ट स्टाफ से विनम्रता से बात करके अपनी फ्लाइट में दो बार सीट अपग्रेड हासिल किया. उसका अनुभव अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

एक्स यूजर नारायणन हरिहरन ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट का अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने अपनी ओरिजिनल ऑनलाइन बोर्डिंग पास और बाद में मिले अपग्रेडेड बोर्डिंग पास के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए.

नारायणन के मुताबिक, उन्हें शुरुआत में 27B सीट अलॉट हुई थी. उन्होंने चेक-इन काउंटर पर स्टाफ से मुस्कुराकर बात की, उनका नाम लेकर पूछा कि उनका दिन कैसा जा रहा है और फिर विनम्रता से सीट बदलने का अनुरोध किया. इसके बाद उन्हें 14F यानी इमरजेंसी रो में सीट मिल गई.

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लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई.

बोर्डिंग गेट पर नारायणन ने एक बार फिर स्टाफ से विनम्रता से बात की और सीट अपग्रेड के लिए पूछा. इस बार उन्हें 1F सीट मिल गई. उन्होंने बताया क्यों काम आया ये तरीका.नारायणन ने कहा कि एयरपोर्ट स्टाफ पूरे दिन थके और नाराज यात्रियों से डील करता है. ऐसे में अगर कोई यात्री शालीनता से बात करे तो उसके अनुरोध पर ध्यान दिया जाना आसान हो सकता है.उनकी पोस्ट के मुताबिक, इस पूरे अनुभव को उन्होंने मजाकिया अंदाज में 'फ्री ट्रैवल हैक: बीइंग नाइस' बताया.

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लोगों ने भी शेयर किए अपने अनुभव

नारायणन की पोस्ट के बाद कई एक्स यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर किए. एक यूजर ने बताया कि सिक्योरिटी चेक के दौरान उसने सीआईएसएफ जवान से सामान्य बातचीत की. उसके मुताबिक, जवान इस बात से खुश नजर आया कि किसी यात्री ने उससे सिर्फ सिक्योरिटी प्रक्रिया से अलग भी बातचीत की.

एक अन्य यूजर ने दावा किया कि अगर सीट उपलब्ध हो तो चेक-इन स्टाफ कभी-कभी यात्रियों के अपग्रेड अनुरोध पर विचार कर सकता है. हालांकि, यह किसी एयरलाइन की गारंटी नहीं है.

क्या सिर्फ अच्छा व्यवहार करने से फ्री अपग्रेड मिल जाएगा?

नहीं. विनम्रता कोई पक्का अपग्रेड टिकट नहीं है. सीट अपग्रेड पूरी तरह उपलब्ध सीटों, एयरलाइन की पॉलिसी और उस समय के ऑपरेशनल फैसले पर निर्भर कर सकता है.

नारायणन का अनुभव इसलिए दिलचस्प है क्योंकि उन्होंने कोई जटिल ट्रैवल ट्रिक नहीं बताई. उनका कहना है कि मुस्कुराकर बात करना, स्टाफ को सम्मान देना और अपनी बात विनम्रता से रखना उनके लिए काम कर गया.

यानी अगली बार एयरपोर्ट पर सीट अपग्रेड मांगने से पहले एक चीज जरूर साथ रखिए—थोड़ी सी शालीनता. हो सकता है आपकी किस्मत भी नारायणन जैसी निकल आए.

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