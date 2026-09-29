56 लाख से ज्यादा कैश, 355 ग्राम सोना और प्रॉपर्टी के दस्तावेज... लेडी ड्रग माफिया पार्वती के घर से मिला खजाना!

दिल्ली पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स स्क्वॉड ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला ड्रग तस्कर पार्वती के घर से भारी मात्रा में कैश और सोना बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक, 28 सितंबर 2026 को बवाना की जेजे कॉलोनी स्थित उसके घर और लॉकर की तलाशी ली गई. इस दौरान 56 लाख 69 हजार 500 रुपये नकद, 355 ग्राम सोने के आभूषण, 161 ग्राम चांदी के आभूषण और चार प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के दस्तावेज मिले. पुलिस ने इन सभी को ड्रग तस्करी से अर्जित रकम और संपत्ति बताया है.

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यह कार्रवाई FIR नंबर 617/26 से जुड़े मामले में की गई है. यह FIR 23 सितंबर 2026 को नरेला थाने में NDPS Act की धारा 21, 25 और 29 के तहत दर्ज की गई थी. पुलिस के मुताबिक, 23 सितंबर को गुप्त सूचना के आधार पर न्यू सनोथ कॉलोनी, बवाना स्थित एक मकान की दूसरी मंजिल पर छापा मारा गया था. यहां महिला आरोपी पार्वती पत्नी नियाज और उसके बॉडीगार्ड विकास उर्फ शानू को गिरफ्तार किया गया. दोनों के कब्जे से 939 ग्राम हेरोइन यानी स्मैक, 615 ग्राम मिलावटी पाउडर और 7 लाख 93 हजार 170 रुपये कैश बरामद हुए थे.

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि पार्वती लंबे समय से बवाना और नरेला इलाके में ड्रग्स की सप्लाई से जुड़ी थी. पुलिस के अनुसार, उसने ड्रग्स बेचकर बड़ी मात्रा में पैसा, सोना और प्रॉपर्टी जुटाई थी. पूछताछ में राजस्थान से ड्रग्स की सप्लाई किए जाने की बात भी सामने आई. पुलिस का दावा है कि पार्वती एक संगठित इंटर-स्टेट ड्रग सिंडिकेट चला रही थी, जिसका नेटवर्क दिल्ली से राजस्थान तक फैला हुआ था.

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इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए 28 सितंबर को पुलिस ने पार्वती की निशानदेही पर बवाना की E-2854, जेजे कॉलोनी स्थित उसके घर और लॉकर की तलाशी ली. तलाशी के दौरान 56,69,500 रुपये नकद बरामद हुए. इसके अलावा 355 ग्राम सोने के आभूषण और 161 ग्राम चांदी के आभूषण भी मिले. पुलिस ने चार प्लॉट और मकान से जुड़े रजिस्ट्री दस्तावेज भी जब्त किए हैं. इन सभी सामान और दस्तावेजों को पुलिस ने ड्रग तस्करी से अर्जित अपराध की कमाई बताया है.

पुलिस के मुताबिक, बरामद कैश, सोना, चांदी और प्रॉपर्टी दस्तावेजों को नरेला थाने के मालखाने में जमा कराया गया है. जांच एजेंसी का कहना है कि ड्रग्स से हासिल रकम को कैश, सोने और अचल संपत्तियों में बदला गया था. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास ऐसी और कितनी संपत्तियां हैं. इसके साथ ही ड्रग मनी से जुड़े बैंक खातों की भी जांच की जा रही है.

इस मामले में पुलिस ने पार्वती के कथित सप्लायर तक भी पहुंच बनाई. 25 सितंबर 2026 को पार्वती की निशानदेही पर राजस्थान के प्रतापगढ़ में रहने वाले 27 वर्षीय साहेब खान उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार, साहेब खान पुत्र कय्यूम खान गोर्धनपुरा, प्रतापगढ़ का रहने वाला है और फिजा होटल एंड रेस्टोरेंट का मालिक है. उसकी स्विफ्ट कार नंबर MP-14-CA-8134 से 265 ग्राम हेरोइन यानी स्मैक बरामद की गई और कार को भी जब्त कर लिया गया.

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इस तरह पूरे मामले में अब तक कुल 1.204 किलोग्राम हेरोइन यानी स्मैक बरामद की जा चुकी है. इसके अलावा 615 ग्राम मिलावटी पाउडर और कुल 64 लाख 62 हजार 670 रुपये कैश जब्त हुआ है. इस कुल रकम में पार्वती के घर से बरामद 56.69 लाख रुपये भी शामिल हैं. पुलिस ने 355 ग्राम सोने और 161 ग्राम चांदी के आभूषण के साथ चार प्रॉपर्टी रजिस्ट्री दस्तावेज भी जब्त किए हैं.

मामले में पुलिस ने दो गाड़ियां भी जब्त की हैं, जिनमें एक Tata Harrier और दूसरी Swift कार शामिल है. पुलिस के मुताबिक, अब तक इस इंटर-स्टेट ड्रग सिंडिकेट से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस की जांच अभी जारी है और ड्रग सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांची जा रही है.

जांच एजेंसी अब उन दूसरी संपत्तियों और बैंक खातों का पता लगाने में जुटी है, जिन्हें कथित तौर पर ड्रग्स से कमाई गई रकम से बनाया या संचालित किया गया. पुलिस का कहना है कि ऐसी संपत्तियों और खातों को चिन्हित करने के बाद कानून के तहत उन्हें फ्रीज या अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई का मकसद ड्रग तस्करी से हासिल कथित अपराध की कमाई का पूरा नेटवर्क सामने लाना है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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