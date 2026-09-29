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अमेरिका में एक्सपायर्ड दवा फेंकने पर क्यों आ सकती है पुलिस? 

अमेरिका में हर एक्सपायर्ड दवा को कूड़े में फेंकना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन कुछ नियंत्रित दवाओं के निपटारे को लेकर सख्त नियम हैं. जानिए दवा फेंकने का सही तरीका और पुलिस की भूमिका कब आती है.

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अमेरिका में हर एक्सपायर्ड दवा को सीधे कूड़े में डालना सही तरीका नहीं माना जाता. ( Photo: ITG)
अमेरिका में हर एक्सपायर्ड दवा को सीधे कूड़े में डालना सही तरीका नहीं माना जाता. ( Photo: ITG)

घर में रखी दवा की एक्सपायरी डेट निकल जाए तो आमतौर पर लोग उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में कुछ दवाओं को इस तरह फेंकना परेशानी खड़ी कर सकता है? खासकर अगर दवा ऐसी कैटेगरी में आती है, जिसे लेकर वहां सख्त नियम हैं. दरअसल, अमेरिका में हर एक्सपायर्ड दवा को सीधे कूड़े में डालना सही तरीका नहीं माना जाता. कुछ दवाओं को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए अलग व्यवस्था है. नियम तोड़ने पर मामला सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रहता, कुछ परिस्थितियों में पुलिस या दूसरी सरकारी एजेंसियां भी कार्रवाई कर सकती हैं.

हर एक्सपायर्ड दवा पर पुलिस नहीं आती
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अमेरिका में दवा की एक्सपायरी होने पर पुलिस घर पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है. आम दवाओं को लेकर ऐसी कोई सामान्य व्यवस्था नहीं है कि एक्सपायरी डेट निकलते ही उसे फेंकने वाले व्यक्ति के घर पुलिस भेज दी जाए. परेशानी मुख्य रूप से उन दवाओं को लेकर हो सकती है, जिन्हें अमेरिकी कानून के तहत नियंत्रित दवाओं की कैटेगरी में रखा गया है. इनमें कुछ ऐसी दवाएं शामिल हो सकती हैं जिनका गलत इस्तेमाल नशे या गैरकानूनी तरीके से किया जा सकता है.

फिर एक्सपायर्ड दवा को लेकर इतना सख्त नियम क्यों?
इसकी बड़ी वजह दवाओं का गलत इस्तेमाल रोकना है. कुछ दवाएं अगर घर के कूड़े में डाल दी जाएं तो उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति निकालकर इस्तेमाल कर सकता है. बच्चों या पालतू जानवरों के गलती से इन्हें खाने का खतरा भी रहता है. इसके अलावा कुछ दवाएं पानी या पर्यावरण में पहुंचने पर भी परेशानी पैदा कर सकती हैं. इसलिए अमेरिका में पुरानी या इस्तेमाल नहीं होने वाली दवाओं को सुरक्षित तरीके से वापस करने और नष्ट करने के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है.

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अमेरिका में दवा कहां जमा कर सकते हैं?
अमेरिका में कई जगहों पर लोग इस्तेमाल नहीं होने वाली दवाएं तय किए गए ड्रग टेक बैक (Drug Take Back) कार्यक्रमों में जमा कर सकते हैं. अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) यानी  समय-समय पर राष्ट्रीय प्रिस्क्रिप्शन ड्रग टेक बैक डे (National Prescription Drug Take Back Day) भी आयोजित करती है. इसके अलावा सालभर कई अधिकृत कलेक्शन साइट्स पर दवाएं जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहती है इसका मकसद यही है कि दवाएं घर में पड़ी न रहें और गलत हाथों में जाने का खतरा कम हो.

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क्या हर दवा को कूड़े में डालना गैरकानूनी है?
नहीं, हर दवा को कूड़े में डालना गैरकानूनी है. यह दवा के प्रकार और स्थानीय नियमों पर निर्भर करता है. अमेरिका की फ़ूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) कुछ ऐसी दवाओं की सूची भी जारी करती है जिन्हें घर से निकालने के लिए फ्लश लिस्ट में रखा गया है. इन दवाओं के लिए खास परिस्थितियों में उन्हें टॉयलेट में फ्लश करने की सलाह दी जा सकती है. बाकी कई दवाओं के लिए एफडीए और डीईए सुरक्षित निपटारे के विकल्प बताते हैं. इसलिए सिर्फ एक्सपायर्ड होने की वजह से किसी भी दवा को मनमाने तरीके से फेंकना सही नहीं है.

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पुलिस कब आ सकती है?
अगर मामला किसी सामान्य एक्सपायर्ड टैबलेट या सिरप को कूड़े में डालने का है, तो इसे सीधे पुलिस केस नहीं होगा. पुलिस या कानून लागू करने वाली एजेंसियों की भूमिका तब सामने आ सकती है जब मामला नियंत्रित दवाओं के गैरकानूनी कब्जे, बिक्री, वितरण, चोरी या किसी दूसरे अपराध से जुड़ा हो. यानी असली मुद्दा सिर्फ दवा की एक्सपायरी नहीं, बल्कि दवा किस कैटेगरी की है और उसे किस तरीके से रखा या नष्ट किया गया है.

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