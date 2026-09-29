'अच्छा प्लेयर था बेचारा'...खबरों में 28 साल के पाकिस्तानी क्रिकेटर की मौत! VIDEO ने उड़ाए फैन्स के होश

पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज आजम खान की मौत की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है. पाकिस्तानी मीडिया चैनल आजम खान के निधन की खबर चला रहे थे और खुद आजम खान देख भी रहे थे.

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दरअसल, सोशल मीडिया पर अचानक यह अफवाह उड़ गई कि आजम खान अब इस दुनिया में नहीं रहे. जब यह अजीबोगरीब खबर आजम तक पहुंची तो गुस्सा होने के बजाय उन्होंने और उनके दोस्तों ने इस पर जमकर मजे लिए.

सोशल मीडिया पर आजम खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपने दोस्तों के साथ बैठे नजर आ रहे हैं और अपनी ही मौत की फर्जी खबर पर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में आजम बड़े ही मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहते हैं कि अच्छा प्लेयर था बेचारा... कल ही तो इसे पाकिस्तान के लिए खेलना था. उनकी यह हाजिरजवाबी और बेपरवाह अंदाज अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

फेक न्यूज और AI का बढ़ता असर

यह कोई पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर किसी मशहूर हस्ती के बारे में इस तरह की भ्रामक या झूठी खबरें फैलाई गई हों. आजकल एआई जनरेटेड वीडियो और एडिटेड क्लिप्स के जरिए इंटरनेट पर फर्जी खबरें बहुत तेजी से वायरल हो जाती हैं, जिससे असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है.

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28 साल के आजम खान ने पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए मैच नहीं खेला है. उन्होंने अपना आखिरी टी-20 मैच 6 जून 2024 को अमेरिका के खिलाफ टी-20 वर्ल्ड कप में खेला था.

हालांकि, वह घरेलू क्रिकेट में लगातार एक्टिव हैं. हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में वह कराची किंग्स की तरफ से खेले थे, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और टीम ने उन्हें अगले सीजन के लिए भी रिटेन किया है.

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