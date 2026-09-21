OnePlus 16: भारत में लॉन्च से पहले डिजाइन आाया सामने, 9000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे ये खास फीचर्स

OnePlus 16 को लेकर अब तक सिर्फ लीक्स और टीजर सामने आ रहे थे, लेकिन अब कंपनी ने फोन की तस्वीर और कलर ऑप्शन जारी कर दिए हैं. यानी OnePlus का अगला फ्लैगशिप फोन अब धीरे-धीरे सामने आ रहा है. फोन का डिजाइन देखकर साफ है कि कंपनी ने इस बार परफॉर्मेंस के साथ लुक पर भी काफी काम किया है.

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OnePlus 16 को तीन कलर में लाया जाएगा. खास बात यह है कि स्टारलाइट वेरिएंट में पीछे की तरफ अलग तरह का स्टारलाइट इफेक्ट दिया गया है. कंपनी के मुताबिक इसमें सिल्क ग्लास फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, जिससे फोन पर उंगलियों के निशान कम पड़ेंगे. यह फोन फिलहाल चीन में प्री-ऑर्डर के लिए सामने आया है.

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OnePlus 16 में 1TB तक स्टोरेज

OnePlus 16 का एक बड़ा अट्रैक्शन इसका 1TB स्टोरेज वेरिएंट है. प्री-ऑर्डर लिस्टिंग के मुताबिक फोन 12GB RAM के साथ 256GB और 512GB स्टोरेज में आएगा. इसके अलावा 16GB RAM के साथ 512GB और 1TB स्टोरेज का विकल्प भी दिया जाएगा. यानी जिन लोगों के फोन में फोटो, वीडियो और गेम्स की वजह से स्टोरेज जल्दी भर जाती है, उनके लिए यह बड़ा अपग्रेड हो सकता है.

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फोन का डिजाइन पिछले OnePlus फ्लैगशिप से पूरी तरह अलग नहीं है. पीछे ऊपर बाईं तरफ चौकोर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें तीन कैमरे और फ्लैश नजर आते हैं. लेकिन नए कलर और फिनिश की वजह से फोन को अलग लुक मिलता है.

165Hz डिस्प्ले

OnePlus 16 की सबसे ज्यादा चर्चा इसके डिस्प्ले को लेकर है. कंपनी ने 165Hz रिफ्रेश रेट कन्फर्म किया है. खास बात यह है कि यह सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus 16 में सिस्टम लेवल पर 165Hz रिफ्रेश रेट काम करेगा.

पिछले OnePlus 15 में भी 165Hz डिस्प्ले दिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल कई मामलों में गेमिंग तक सीमित था. OnePlus 16 में कंपनी इसे ज्यादा जगह इस्तेमाल करने की तैयारी में है. गेमिंग के दौरान रिफ्रेश रेट 185Hz तक पहुंचने की बात भी रिपोर्ट्स में कही गई है, हालांकि इसे अभी पूरी तरह आधिकारिक स्पेसिफिकेशन नहीं माना जाना चाहिए.

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इसका फायदा क्या होगा? फोन पर स्क्रॉलिंग ज्यादा स्मूद दिख सकती है और गेम में मूवमेंट ज्यादा फ्लुइड महसूस हो सकता है. हालांकि आम यूजर के लिए 120Hz और 165Hz के बीच का फर्क हर सिचुएशन में बहुत बड़ा नहीं होगा. इसका असली फायदा हाई-फ्रेम गेमिंग में ज्यादा दिखाई दे सकता है.

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9000mAh की बैटरी भी हो सकती है

OnePlus 16 को लेकर सबसे बड़ी लीक इसकी बैटरी को लेकर है. रिपोर्ट्स में 9000mAh बैटरी की बात सामने आई है. अगर यह सही साबित होती है तो यह आज के ज्यादातर प्रीमियम फोन की तुलना में काफी बड़ी बैटरी होगी.

फोन में 100W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग मिलने की भी रिपोर्ट है. 3C सर्टिफिकेशन में 100W चार्जिंग सपोर्ट सामने आ चुका है. यहां OnePlus 15 से तुलना भी दिलचस्प है. OnePlus 15 में 7300mAh बैटरी थी और कंपनी ने 120W चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग दी थी.

कैमरा में 200MP का बड़ा दांव

कैमरे को लेकर भी OnePlus 16 काफी बड़ा अपग्रेड कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में 200MP का मेन कैमरा मिल सकता है. इसके साथ 50MP अल्ट्रावाइड और 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है.

मेन कैमरे में 1/1.4 इंच का सेंसर मिलने की बात है. इसका मतलब सिर्फ मेगापिक्सल ज्यादा होना ही नहीं, बल्कि सेंसर का साइज भी बड़ा होगा. हालांकि कैमरे की असली क्वालिटी का पता फोन के लॉन्च और रियल लाइफ टेस्ट के बाद ही चलेगा.

अंदर मिल सकती है नई फ्लैगशिप चिप

परफॉर्मेंस के लिए OnePlus 16 में Qualcomm की अगली फ्लैगशिप चिप मिलने की रिपोर्ट है. अलग-अलग रिपोर्ट्स में इसे Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro या Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 नाम से बताया गया है.

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