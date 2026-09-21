क्या मीठा खाने से कैंसर की स्टेज बढ़ जाती है? डॉक्टर ने बताया मरीज खानपान में क्या रखें ध्यान

अगर किसी को कैंसर हो जाए तो डॉक्टर खानपान में खास सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. डाइट में प्रोटीन, विटामिन बढ़ाने के लिए कहा जाता है. अब पिछले कुछ सालों से मीठा और दूध को लेकर भी कुछ इन्फ्लूंसर दावा करते हैं कि कैंसर मरीजों को इनको नहीं लेना चाहिए. इनसे कैंसर बढ़ सकता है, लेकिन क्या वाकई मीठा और दूध कैंसर को बढ़ा देते हैं. इस बारे में जानते हैं.

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फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉ. वेदांत काबरा ने इसके बारे में बताया है. डॉ वेदांत कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से हमारा खानपान काफी बदल गया है. हम पश्चिम के देशों को फॉलो कर रहे हैं. जबकि जरूरी ये हैं कि हमारा खानपान ऐसा होना चाहिए कि जिस इलाके में हम रह रहे हैं वहां के हिसाब से चीजें खाएं. आपके इलाके में उस सीजन में क्या मिल रहा है वही फूड अच्छा है. पैक फूड या फिर बीत चुके सीजन की चीजें खाने से सेहत को नुकसान हो सकता है. इसको ऐसे समझें कि अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो गर्मियों में छाछ, नींबू, तरबूज, खरबूजा जैसे चीजें खाएं, रोटियों में गेंहू के साथ जौं मिलाकर खाएं, वहीं सर्दियों में बाजरा और मक्का खाएं और फल के रूप में अमरूद, सेब और अनार खाएं.

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क्या चीनी और दूध से मरीजों में कैंसर बढ़ता है?

डॉ. वेदांत बताते हैं कि अधिकतर मीठी चीजों में चीनी डाली जाती है जो एक आर्टिफिशियल फूड है. चीनी को खाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है. ज्यादा चीनी खाने से दूसरी कई समस्याएं होती हैं, जैसे फैटी लिवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी होती है, ये कैंसर होने का रिस्क बढ़ा सकते हैं. लेकिन ये कहना कि चीनी खाने से मरीजों में कैंसर बढ़ता है इसका कोई प्रूफ नहीं है. जहां तक बात दूध की है तो दूध पीने से कैंसर का कोई सीधा संबंध नहीं है. ऐसा नहीं है कि कैंसर का कोई मरीज दूध पी रहा है तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी. सबसे जरूरी ये है कि आप जो खा रहे हैं वह घर का बना हुआ हो और फास्ट फूड न हो.

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सोशल मीडिया वाली डाइट पर न दें ध्यान

आप सोशल मीडिया पर बताए गए किसी नुस्खे को फॉलो न करें. ये कभी न सोचें कि उस आदमी ने सोशल मीडिया पर बताई गई कोई डाइट फॉलो की तो वह फिट हो गया, ऐसा हर इंसान के साथ नहीं है, किसी भी डाइट, दवा या इलाज के मामले में हमेशा डॉक्टर से ही सलाह लें. ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर बताई गई हर चीज सही नहीं है. ये सेहत को फायदे की जगह नुकसान कर सकती है.

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