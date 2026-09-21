iPhone पर स्क्रीन प्रोटेक्टर क्यों नहीं चाहते Apple के बॉस? वजह जानिए

अक्सर लोग नया फोन खरीदने के साथ ही उसे गिरने से बचाने के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा देते हैं, ताकि फोन का ग्लास टूटने से बच सके और रिपेयरिंग में ज्यादा खर्च न हो. ऐसे ही Apple के स्मार्टफोन खरीदने के बाद लोग महंगे रिपेयर कॉस्ट से बचने के लिए इस पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा देते हैं.

और पढ़ें

इसी चीज को देखते हुए ऐपल के हार्डवेयर इंजीनियरिंग चीफ टॉम मरीब ने कहा कि उन्हें स्क्रीन प्रोटेक्टर पसंद नहीं है. उनका मानना है कि कंपनी ने स्क्रीन को मजबूत और स्क्रैच रेसिस्टेंट बनाने के लिए काफी मेहनत की है, ताकि किसी को स्क्रीन प्रोटेक्टर की जरूरत न हो. आइए जानते हैं कि ऐपल के हार्डवेयर चीफ स्क्रीन प्रोटेक्टर इस्तेमाल नहीं करने के लिए क्यों कह रहे हैं.

स्क्रीन प्रोटेक्टर न लगाने की असली वजह

ऐपल के मुताबिक, इसकी नई Ceramic Shield 2 टेक्नोलॉजी पुराने Ceramic Shield के मुकाबले तीन गुना ज्यादा स्क्रैच रेसिस्टेंट है. कंपनी ने इसके लिए कई तरह के टेस्ट भी किए हैं. इन टेस्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सालों के नॉर्मल इस्तेमाल को कम समय में टेस्ट किया जा सके.

यह भी पढ़ें: iPhone यूज़र्स की शिकायतों पर Apple की मुश्किल बढ़ी, CCPA करेगी जांच

Advertisement

Ceramic Shield 2 कब हुआ था इंट्रोड्यूस?

सबसे पहले Ceramic Shield 2 को iPhone 17 सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया था. इसके बाद यह लेटेस्ट मॉडल्स में भी देखने को मिला है. ऐपल ने इस टेक्नोलॉजी की मदद से डिस्प्ले को रोजमर्रा के इस्तेमाल में स्क्रैच और सतह पर होने वाले नुकसान से बचाने पर फोकस किया है.

यह जरूरी है कि किसी भी डिवाइस में जो फीचर या टेक्नोलॉजी दी जाती है, यूजर उसका इस्तेमाल कर सके. इसी वजह से डिस्प्ले को भी बहुत सोच समझकर डिजाइन किया जाता है, ताकि बेहतर क्वालिटी और स्मूथ टच एक्सपीरियंस मिल सके और फोन को ज्यादा प्रीमियम फील मिले.

यह भी पढ़ें: Apple ने लॉन्च किया पहला फोल्ड iPhone Duo, ये हैं 6 बड़े ऐलान, कीमत भी जानिए

स्क्रीन प्रोटेक्टर की जरूरत ही नहीं?

लेकिन स्क्रीन पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने से इस एक्सपीरियंस में थोड़ा बदलाव आ सकता है. हालांकि, स्क्रीन प्रोटेक्टर एक एक्स्ट्रा लेयर जरूर जोड़ता है. लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है कि स्क्रैच रेसिस्टेंस और ड्रॉप प्रोटेक्शन दो अलग चीजें हैं.

यानी फोन की स्क्रीन स्क्रैच से ज्यादा सुरक्षित हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फोन गिरने पर स्क्रीन टूटेगी ही नहीं. ऐसे में स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना या न लगाना पूरी तरह यूजर की पसंद पर निर्भर करता है.

---- समाप्त ----