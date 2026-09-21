scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

iPhone पर स्क्रीन प्रोटेक्टर क्यों नहीं चाहते Apple के बॉस? वजह जानिए

iPhone खरीदते ही स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना आम बात है, लेकिन ऐपल के हार्डवेयर इंजीनियरिंग चीफ खुद इसे पसंद नहीं करते. उनका कहना है कि कंपनी ने iPhone की स्क्रीन को काफी मजबूत बनाया है. नई Ceramic Shield 2 टेक्नोलॉजी पुराने वर्जन के मुकाबले ज्यादा स्क्रैच रेसिस्टेंट है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब iPhone पर स्क्रीन गार्ड लगाने की जरूरत नहीं है?

Advertisement
X
Apple के बॉस ने बताई वजह
Apple के बॉस ने बताई वजह

अक्सर लोग नया फोन खरीदने के साथ ही उसे गिरने से बचाने के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा देते हैं, ताकि फोन का ग्लास टूटने से बच सके और रिपेयरिंग में ज्यादा खर्च न हो. ऐसे ही Apple के स्मार्टफोन खरीदने के बाद लोग महंगे रिपेयर कॉस्ट से बचने के लिए इस पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा देते हैं.

इसी चीज को देखते हुए ऐपल के हार्डवेयर इंजीनियरिंग चीफ टॉम मरीब ने कहा कि उन्हें स्क्रीन प्रोटेक्टर पसंद नहीं है. उनका मानना है कि कंपनी ने स्क्रीन को मजबूत और स्क्रैच रेसिस्टेंट बनाने के लिए काफी मेहनत की है, ताकि किसी को स्क्रीन प्रोटेक्टर की जरूरत न हो. आइए जानते हैं कि ऐपल के हार्डवेयर चीफ स्क्रीन प्रोटेक्टर इस्तेमाल नहीं करने के लिए क्यों कह रहे हैं.

स्क्रीन प्रोटेक्टर न लगाने की असली वजह

सम्बंधित ख़बरें

सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया Galaxy S26 का सस्ता वर्जन, ये है कीमत
POCO X8 Power 5G
सिंगल चार्ज में 3 दिन चलेगा फोन, भारत में लॉन्च डेट हुई कंफर्म
realme P4s 5G
8000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Realme का फोन, 3000 की छूट
iqoo 11s
10000mAh बैटरी वाला फोन लॉन्च, iQOO Z11S में कमाल के फीचर्स
Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi ने भारत में लॉन्च किए 2 नए फोन, मिलेगी 10,000mAh की बैटरी

ऐपल के मुताबिक, इसकी नई Ceramic Shield 2 टेक्नोलॉजी पुराने Ceramic Shield के मुकाबले तीन गुना ज्यादा स्क्रैच रेसिस्टेंट है. कंपनी ने इसके लिए कई तरह के टेस्ट भी किए हैं. इन टेस्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सालों के नॉर्मल इस्तेमाल को कम समय में टेस्ट किया जा सके.

यह भी पढ़ें: iPhone यूज़र्स की शिकायतों पर Apple की मुश्किल बढ़ी, CCPA करेगी जांच

Advertisement

Ceramic Shield 2 कब हुआ था इंट्रोड्यूस?

सबसे पहले Ceramic Shield 2 को iPhone 17 सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया था. इसके बाद यह लेटेस्ट मॉडल्स में भी देखने को मिला है. ऐपल ने इस टेक्नोलॉजी की मदद से डिस्प्ले को रोजमर्रा के इस्तेमाल में स्क्रैच और सतह पर होने वाले नुकसान से बचाने पर फोकस किया है.

यह जरूरी है कि किसी भी डिवाइस में जो फीचर या टेक्नोलॉजी दी जाती है, यूजर उसका इस्तेमाल कर सके. इसी वजह से डिस्प्ले को भी बहुत सोच समझकर डिजाइन किया जाता है, ताकि बेहतर क्वालिटी और स्मूथ टच एक्सपीरियंस मिल सके और फोन को ज्यादा प्रीमियम फील मिले.

यह भी पढ़ें: Apple ने लॉन्च किया पहला फोल्ड iPhone Duo, ये हैं 6 बड़े ऐलान, कीमत भी जानिए

स्क्रीन प्रोटेक्टर की जरूरत ही नहीं?

लेकिन स्क्रीन पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने से इस एक्सपीरियंस में थोड़ा बदलाव आ सकता है. हालांकि, स्क्रीन प्रोटेक्टर एक एक्स्ट्रा लेयर जरूर जोड़ता है. लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है कि स्क्रैच रेसिस्टेंस और ड्रॉप प्रोटेक्शन दो अलग चीजें हैं.

यानी फोन की स्क्रीन स्क्रैच से ज्यादा सुरक्षित हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फोन गिरने पर स्क्रीन टूटेगी ही नहीं. ऐसे में स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना या न लगाना पूरी तरह यूजर की पसंद पर निर्भर करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जमुई में नाबालिग लड़के-लड़की से सरेराह बदसलूकी, वीडियो वायरल |
    वैभव-अभिषेक ने ओपन किया तो... जापान का क्या होगा हाल? बेसबॉल के देश में दिखेगी 'क्रिकेट वाली कुटाई' |
    अफगानिस्तान में पाकिस्तान की नापाक हरकत, 3 लोगों की मौत |
    संगरूर में शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश, सच‍िन पायलट ने वीड‍ियो जारी कर AAP को घेरा |
    'तुम्हारे पास कितने पैसे हैं?', जब नीम करोली बाबा की भविष्यवाणी ने बदल दी थी एक अमेरिकी डॉक्टर की जिंदगी |
    21 साल में शादी-बच्चा, 8 साल बड़े पति संग रिश्ते में आई खटास, सेलेब्रिटी ज्योतिषी बोलीं- 3 बार छोड़ा... |
    वो क्या ब्लैकमेलिंग थी? पूर्व वित्त सचिव गर्ग के कौन से ‘खुलासे’ से बौखला गए निशिकांत दुबे |
    जलती चिता पर पकाया चिकन, श्मशान घाट पर की शराब पार्टी... UP के शाहजहांपुर में शर्मनाक कांड |
    बेटे के लिए प्रचार नहीं करेंगे हुमायूं कबीर, पुलिस पर लगाया परेशान करने का आरोप |
    Beetroot Ice Cubes for Skin: गुलाब की तरह खिलेगा चेहरा! घर पर बने चुकंदर आइस क्यूब्स से ऐसे करें मसाज
    Advertisement