scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

AI की रफ्तार से क्यों डरे बराक ओबामा? किलर रोबोट नहीं, AI का खुद से सीखना बना असली खतरा

AI की बढ़ती रफ्तार को लेकर Barack Obama ने बड़ी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि AI कंपनियों की वैल्यूएशन में हाइप हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी खुद ओवरहाइप्ड नहीं है. उनका मानना है कि AI अब तेजी से खुद सीख रहा है. आने वाले समय में सेल्फ लर्निंग बढ़ी तो AI की स्पीड और भी तेज हो सकती है और इंसानों के लिए नए खतरे पैदा हो सकते हैं.

Advertisement
X
AI के असली खतरे पर Obama का बड़ा अलर्ट
AI के असली खतरे पर Obama का बड़ा अलर्ट

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर दुनियाभर में बहस चल रही है. कोई इसे फ्यूचर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बता रहा है, तो कोई इससे जॉब्स और इंसानों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित है. इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Barack Obama ने AI को लेकर अपनी चिंता बताई है. ओबामा का कहना है कि एआई कंपनियों के मार्केट वैल्यूएशन में हाइप हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एआई की टेक्नोलॉजी भी ओवरहाइप्ड है. आइए जानते हैं इसके बारे में. उन्होंने AI से ह्यूमैनिटी खत्म होने की बात से भी इनकार नहीं किया है और ये बेहद डरावना है. 

Obama के समय में ही बनी थी AI पर रिपोर्ट

ओबामा ने बताया कि उनके राष्ट्रपति रहते 2015-16 के आसपास उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एआई के सोशल, इकोनॉमिक और एथिकल इम्पैक्ट को समझने के लिए एक कमीशन बनाया था. इस कमीशन ने AI को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट भी तैयार की थी.

सम्बंधित ख़बरें

Apple iPhone 18 Pro Max Vicky Kaushal
विक्की कौशल न्यू iPhone 18 Pro Max लेने स्टोर पहुंचे, फैन्स संग ली सेल्फी
Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi ने भारत में लॉन्च किए 2 नए फोन, मिलेगी 10,000mAh की बैटरी
POCO X8 Power 5G
सिंगल चार्ज में 3 दिन चलेगा फोन, भारत में लॉन्च डेट हुई कंफर्म
realme P4s 5G
8000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Realme का फोन, 3000 की छूट
Scott Bessent met with Chinese Vice Premier He Lifeng
चीनी वाइस प्रीमियर से मिले स्कॉट बेसेंट, ट्रंप-शी मीट से पहले ट्रेड डील पर मंथन

ओबामा के मुताबिक इसके बाद आई एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रिपोर्ट को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया. यानी AI को लेकर जिन सवालों पर उस समय चर्चा शुरू हुई थी, वो अब और ज्यादा बड़े हो चुके हैं.

अब AI खुद सीख रहा है

एआई के तेजी से आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजहों में से एक रिसर्सिव लर्निंग है. आसान भाषा में समझें तो AI अब सिर्फ इंसानों से ट्रेनिंग लेकर आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि खुद भी सीखने लगा है.

Advertisement

ओबामा के मुताबिक कुछ समय पहले तक एआई मॉडल्स की लर्निंग में करीब 90 फीसदी हिस्सा इंसानों के इनपुट का था. लेकिन कुछ ही महीनों में तस्वीर बदल गई और यह बैलेंस करीब 50-50 तक पहुंच गया. यानी अब AI को आगे बढ़ाने में ह्यूमन ट्रेनिंग के साथ उसका खुद से सीखना भी बड़ी भूमिका निभा रहा है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ ₹6,416 में घर लाएं Samsung का ₹1.80 लाख वाला Galaxy Fold8, ऐसे मिलेगा फोन

आने वाले समय में 90% खुद सीखेगा AI?

ओबामा का अनुमान है कि आने वाले समय में एआई की लर्निंग में करीब 90 फीसदी हिस्सा सेल्फ-लर्निंग का हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो AI डेवलपमेंट की स्पीड आज के मुकाबले काफी ज्यादा तेज हो सकती है.

उन्होंने एआई की इस ग्रोथ को हॉकी स्टिक जैसी ग्रोथ बताया. इसका मतलब है कि शुरुआत में ग्रोथ धीरे होती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद इसकी स्पीड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है.

यह भी पढ़ें: 3 भारतीयों ने Claude को बनाया हथियार, OpenAI को देने पड़े 6 लाख रुपये 

किलर रोबोट नहीं, ये है असली डर

एआई के खतरे की बात होते ही किलर रोबोट्स और इंसानों को खत्म करने वाली मशीनों की चर्चा शुरू हो जाती है. ओबामा के मुताबिक ऐसा खतरा पूरी तरह जीरो नहीं है, लेकिन इसकी संभावना कम है.उनकी असली चिंता AI मिसअलाइनमेंट को लेकर है. यानी एआई सिस्टम ऐसा गोल तय कर ले जो इंसानों के इरादों से अलग हो.

Advertisement

इसके लिए AI का कॉन्शियस होना या इंसानों से नफरत करना जरूरी नहीं है. अगर एआई खुद से फैसले लेने लगे और उसके गोल्स इंसानों के गोल्स से अलग हो जाएं, तो बड़ी समस्या पैदा हो सकती है. यही वजह है कि एआई के तेज विकास के साथ यह सवाल भी जरूरी होता जा रहा है कि आखिर इसे इंसानों के कंट्रोल और गोल्स के साथ कैसे जोड़ा जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'यूपी के 4 टुकड़े होंगे, पूर्वांचल का सीएम राजभर का बेटा बनेगा', ओम प्रकाश राजभर |
    'काश ये खूबी मेरे पास होती...', SKY भी हुए वैभव सूर्यवंशी के मुरीद! जाहिर कर दी ये बड़ी ख्वाहिश |
    'मुझे सलमान का कमेंट पसंद नहीं आया', किस बात से खफा हुईं डायरेक्टर कबीर खान की पत्नी? |
    पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का ‘बिग 5’ अभियान |
    पुष्पा स्टाइल में शराब तस्करी का खुलासा, कबाड़ के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे 39 हजार बोतलें |
    इटली के स्कूलों में बुर्का-नकाब होगा बैन, जानें मेलोनी सरकार का प्लान |
    द‍िल्ली SIR: एलके आडवाणी और S जयशंकर समेत कई दिग्गजों को नोटिस, जानें मामला |
    'कम्युनिस्टों की विचारधारा अमेरिका का सबसे बड़ा खतरा...', मेहमान जिनपिंग के US आने से पहले ट्रंप का तीर |
    AI की रफ्तार से क्यों डरे बराक ओबामा? किलर रोबोट नहीं, AI का खुद से सीखना बना असली खतरा |
    Noel Tata vs N Chandrasekharan: एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति को चैलेंज करेंगे नोएल टाटा, कहा- फैसला गलत
    Advertisement