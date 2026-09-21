scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

संसदीय चुनाव में पुतिन की यूनाइटेड रशिया टॉप पर... जानें रूस में कितनी पार्टियां हैं?

रूस में 18 से 20 सितंबर तक हुए संसदीय चुनाव के शुरुआती नतीजों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है. पुतिन समर्थक यूनाइटेड रशिया सबसे आगे है, लेकिन संसद में पहुंचने की दौड़ में चार और पार्टियों ने 5% की सीमा पार की है.आखिर ये पार्टियां कौन हैं और उन्हें कितना समर्थन मिला?

Advertisement
X
रूस में चुनाव हो गया है. नतीजे आना बाकी है. (Photo- AP)
रूस में चुनाव हो गया है. नतीजे आना बाकी है. (Photo- AP)

रूस में 18 से 20 सितंबर 2026 तक हुए संसदीय चुनाव के बाद अब वोटों की गिनती जारी है. यह चुनाव 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस का पहला संसदीय चुनाव है. 450 सदस्यों वाली स्टेट ड्यूमा यानी रूस की संसद के निचले सदन के लिए वोट डाले गए. शुरुआती नतीजों में पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया करीब 58% वोट के साथ सबसे आगे चल रही है. 

रूस की सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, यूनाइटेड रशिया के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द रशियन फेडरेशन यानी KPRF दूसरे नंबर पर है. शुरुआती गिनती में उसे करीब 14% वोट मिले हैं. इसके बाद 'लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया' यानी LDPR करीब 9% वोट के साथ तीसरे स्थान पर है. 'न्यू पीपल पार्टी' को करीब 8% वोट मिले हैं.

यह भी पढ़ें: बंदूक की नोक पर वोट? यूक्रेन से कब्जाए 5 शहरों में भी रूस ने कराया संसदीय चुनाव

सम्बंधित ख़बरें

KAL long-range drone
ट्रायल पूरा हुआ... अब सीमाओं पर तैनात होगा दुश्मनों का 'काल'
Russia Votes In Ukraine City
बंदूक की नोक पर वोट? पुतिन ने यूक्रेन से कब्जाए 5 शहरों में भी कराया चुनाव
ukraine-president-zelensky-holds-phone-talk-trump-
ट्रंप से मिलेंगे जेलेंस्की, फोन पर बात कर बोले- ये मुलाकात बहुत...
Russia election counting
रूस संसदीय चुनाव: 56% से ज्यादा मतदान, पुतिन की 'यूनाइटेड रशिया' आगे!
Moscow Ukraine drone attack
रूस चुनाव के अंतिम दिन मॉस्को पर यूक्रेन का भीषण ड्रोन हमला

वहीं 'ए जस्ट रशिया' करीब 5% के आसपास है. शुरुआती नतीजों में यूनाइटेड रशिया करीब 57.5% वोट के साथ आगे है, वहीं कम्यूनिस्ट पार्टी, LDPR और न्यू पीपल्स जैसी पार्टियां संसद में पहुंचने की हालत में हैं. यहीं एक जरूरी बात समझना जरूरी है कि चुनाव के नतीजे अभी जारी नहीं किए गए हैं.

Advertisement

रूस की संसद में कुल 450 सीटें हैं. इनमें 225 सीटें पार्टी की सूची के वोट से और 225 सीटें सीधे चुनाव क्षेत्रों से तय होती हैं. शुरुआती गिनती में यूनाइटेड रशिया के उम्मीदवार 225 में से 161 सिंगल-सीट वाले चुनाव क्षेत्रों में आगे चल रहे थे. कम्युनिस्ट पार्टी चार, ए जस्ट रशिया तीन और LDPR दो सीटों पर आगे थी.

मैदान में उतरी कितनी पार्टियां?

इस चुनाव में 10 पार्टियों ने हिस्सा लिया. हालांकि याब्लोको पार्टी को चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बैलेट से हटा दिया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, याब्लोको रूस की उन पार्टियों में थी जो युद्ध के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रही थीं.

यह भी पढ़ें: रूस संसदीय चुनाव: 56% से ज्यादा मतदान, शुरुआती रुझानों में पुतिन की 'यूनाइटेड रशिया' आगे

वोटों की गिनती पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि 450 सीटों में हर पार्टी के खाते में कितनी सीटें गईं. इसलिए फिलहाल वोट प्रतिशत और शुरुआती बढ़त पर लगातार नजर रखी जा रही है. अंतिम नतीजे आने के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बॉम्बे की स्टार से पाकिस्तान की 'मल्लिका' तक! सरहद के दोनों ओर छाई नूरजहां की कहानी |
    क्यों यहां कदम नहीं रखते इंसान... जहां मिट्टी पकड़ लेती है पांव! लाश भी कई दिनों बाद मिलती है |
    OnePlus 16: भारत लॉन्च से पहले डिजाइन आाया सामने, 9000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे ये खास फीचर्स |
    मकान मालिक या फिर किराएदार... घर के स्विच ठीक करवाने के पैसे कौन देगा? नियम क्या कहता है |
    रात में सोते वक्त 10 छात्राओं की चोटियां कटने से हॉस्टल में मचा हड़कंप… जांच में सामने आया चौंकाने वाला एंगल |
    बोलीविया में बिल्ली की नई प्रजाति की पहचान, एक सदी बाद पहली खोज |
    प्रयागराज में दर्दनाक हादसा: सड़क हादसे में जवान बेटे की मौत, खबर सुनते ही पिता ने भी तोड़ा दम |
    ऑफिस प्रेशर से लेकर मूड फ्रेश तक, AI का यूं इस्तेमाल कर रहा Gen Z |
    क्या मीठा खाने से कैंसर की स्टेज बढ़ जाती है? डॉक्टर ने बताया मरीज खानपान में क्या रखें ध्यान |
    J-K विधानसभा में हंगामा, उमर सरकार के ख‍िलाफ BJP का जोरदार प्रदर्शन
    Advertisement