ऑफिस प्रेशर से लेकर मूड फ्रेश तक, AI का यूं इस्तेमाल कर रहा Gen Z

जेन जी के वर्क कल्चर को लेकर पिछले कुछ समय से काफी बातें होती रही हैं. कभी उनके काम करने के तरीके की बात होती है, तो कभी ऑफिस में उनकी प्राथमिकताओं, वर्क-लाइफ बैलेंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर चर्चा होती है. जेन जी के लिए नौकरी सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है. उनके लिए कुछ नया सीखना, करियर में आगे बढ़ना और अपनी निजी जिंदगी का ध्यान रखना भी जरूरी है. ऐसे में ऑफिस में AI का बढ़ता इस्तेमाल जेन जी के काम करने के तरीके को समझने का एक नया पहलू सामने लाता है.

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'डेलॉयट का 2026 जेन जी और मिलेनियल सर्वे' के अनुसार भारत में 93% Gen Z और 95% Millennials अपने रोजमर्रा के काम में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं. दोनों पीढ़ियों के 93% से 96% लोगों का कहना है कि AI का उनकी पेशेवर और निजी जिंदगी पर सकारात्मक असर पड़ा है. AI का सबसे ज्यादा इस्तेमाल नई चीजें सीखने और नई स्किल्स विकसित करने के लिए किया जा रहा है.

इसके बाद लोग AI की मदद करियर से जुड़ी सलाह लेने और काम से जुड़े तनाव से निपटने के लिए भी कर रहे हैं. वहीं ज्यादातर लोगों का मानना है कि उनके नियोक्ता की ओर से दिए गए AI टूल्स उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त हैं. हालांकि इन टूल्स को लेकर मिलेनियल्स में Gen Z की तुलना में संतुष्टि का स्तर ज्यादा है.

AI बना सीखने का नया टूल

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रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि AI का इस्तेमाल सिर्फ काम जल्दी पूरा करने या बार-बार किए जाने वाले कामों को आसान बनाने तक सीमित नहीं है. Gen Z इसका इस्तेमाल खुद को लगातार नई चीजें सीखने और अपनी स्किल्स बेहतर करने के लिए भी कर रही है. किसी नए विषय को समझना हो, किसी स्किल की जानकारी लेनी हो या किसी मुश्किल बात को आसान भाषा में समझना हो, AI अब आसानी से उपलब्ध सीखने का एक जरिया बन गया है.

करियर में सलाह के लिए भी AI की एंट्री

रियर को लेकर सलाह लेना भी AI के इस्तेमाल की बड़ी वजहों में शामिल है. नौकरी की तलाश, स्क्लिस, करियर में आगे बढ़ने या नौकरी से जुड़े फैसले लेने के लिए जेन जी AI से तुरंत सलाह ले रही है.

काम से हुए तनाव से निपटने में भी मदद

दिलचस्प बात यह है कि AI का इस्तेमाल सिर्फ काम को जल्दी और बेहतर करने के लिए ही नहीं, बल्कि काम से जुड़े तनाव को कम करने के लिए भी किया जा रहा है. जब ऑफिस में डेडलाइन, काम का दबाव और करियर की चिंता लगातार बनी रहती है, तो कुछ कर्मचारी AI की मदद से अपनी परेशानियों को समझने, काम को व्यवस्थित करने और समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं.

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कुल मिलाकर, आंकड़े बताते हैं कि Gen Z के लिए AI अब सिर्फ ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी नहीं रह गया है. यह उनकी सीखने की प्रक्रिया, करियर ग्रोथ, काम करने की क्षमता और मेंटल हेल्थ से भी जुड़ रहा है. ऐसे में Gen Z के बदलते कार्य शैली को समझने के लिए AI की भूमिका को नजरअंदाज करना मुश्किल है.

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