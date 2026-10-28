₹12 हजार से कम में 5G फोन, 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा, Flipkart पर मिल रही शानदार डील!

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर Big Billion Days Sale की शुरुआत हो चुकी है. इस सेल में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी डील के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें कम कीमत में आपको कई शानदार फीचर्स मिल रहे हैं.

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इस फोन में ऐसे फीचर्स मिलते हैं, जो आमतौर पर महंगे स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं. अगर आप भी 12 हजार रुपये के बजट में 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह डील आपके काम आ सकती है. आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और फीचर्स के बारे में.

किस स्मार्टफोन पर मिल रहा है शानदार डिस्काउंट?

Mivi One 5G स्मार्टफोन पर यह डिस्काउंट देखने को मिल रहा है. Big Bang Diwali Sale के दौरान इसकी कीमत में 41% की कटौती की गई है. अगर इसके MRP की बात करें, तो यह ₹21,999 है. लेकिन सेल में यह फोन ₹12,999 में मिल रहा है. वहीं, फ्लिपकार्ट की WOW डील के तहत आप इसे ₹11,999 में खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में.

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बैटरी कितनी बड़ी है?

कम कीमत वाला 5G फोन होने के बावजूद इसकी बैटरी काफी बड़ी है. Mivi One 5G में 6,000mAh की बैटरी मिलती है. कंपनी के दावे और आपके इस्तेमाल के तरीके के हिसाब से फोन की बैटरी लंबे समय तक चल सकती है.

हल्के इस्तेमाल में इसे बार-बार चार्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती. इसके साथ ही 5G कनेक्टिविटी की मदद से आप हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा ले सकते हैं.

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कैसा है फोन का डिस्प्ले?

स्मार्टफोन खरीदते समय सबसे पहले नजर उसके डिस्प्ले पर जाती है. इस फोन में 6.75 इंच का डिस्प्ले मिलता है. इसके साथ 120Hz तक का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे फोन चलाते समय स्क्रॉलिंग और दूसरे काम स्मूथ महसूस हो सकते हैं. वीडियो देखने, सोशल मीडिया चलाने और रोजमर्रा के कामों के लिए यह डिस्प्ले अच्छा अनुभव दे सकता है.

कैमरा क्वालिटी कैसी है?

Mivi के इस स्मार्टफोन में 50MP का रियर कैमरा मिलता है. इसकी मदद से आप रोजमर्रा की तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं. वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यानी फोन से आप अपनी तस्वीरें लेने के साथ-साथ वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं.

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परफॉर्मेंस में कैसा है यह स्मार्टफोन?

अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस फोन में Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है. इसके साथ 4GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है. इस कॉम्बिनेशन की मदद से आप रोजमर्रा के काम, सोशल मीडिया और सामान्य मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. हैवी गेमिंग और बहुत ज्यादा ऐप्स एक साथ चलाने पर इसकी सीमाएं देखने को मिल सकती हैं.

अगर आप इस दिवाली कम कीमत में 5G स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Mivi One 5G की यह डील देख सकते हैं. इसमें बड़ी बैटरी, 50MP कैमरा और 120Hz तक के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है. खरीदने से पहले फ्लिपकार्ट पर फोन की कीमत, ऑफर और उपलब्धता जरूर चेक कर लें.

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