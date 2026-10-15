₹8,999 में 5G फोन, 7000mAh बैटरी वाला भी मौजूद, Flipkart Sale में Ai+ स्मार्टफोन्स हुए सस्ते

Flipkart Big Billion Days सेल में Ai+ के स्मार्टफोन और टैबलेट अलग-अलग बजट में उपलब्ध हैं. कंपनी की फेस्टिव प्राइस लिस्ट में ₹8,999 का Pulse 2 FE, ₹11,999 का Nova 2 5G और ₹18,999 का Nova 2 Ultra 5G शामिल हैं. वहीं, बड़ी बैटरी और बड़े डिस्प्ले वाला टैबलेट खरीदने वालों के लिए भी ऑप्शन हैं.

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फेस्टिव सीजन में नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है, लेकिन बजट को लेकर उलझन है? किसी को लंबी बैटरी लाइफ वाला फोन चाहिए, तो कोई कम कीमत में 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहता है. वहीं, ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो देखने और काम के लिए टैबलेट तलाश रहे लोगों के पास भी कई विकल्प हैं.

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Ai+ ने Flipkart Big Billion Days सेल के लिए अपने Nova और Pulse सीरीज के स्मार्टफोन और टैबलेट की कीमतें पेश की हैं. कंपनी की प्राइस लिस्ट में सबसे सस्ता विकल्प ₹8,999 से शुरू होता है, जबकि प्रीमियम फीचर्स वाला Nova 2 Ultra 5G ₹18,999 की फेस्टिव कीमत पर उपलब्ध है. इसके अलावा 7,000mAh बैटरी वाला Nova 2 Power 5G और फोल्डेबल NovaFlip 5G भी कंपनी की रेंज का हिस्सा हैं.

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₹9,000 से कम में कौन-सा फोन खरीदें?

अगर बजट 9,000 रुपये के आसपास है, तो Ai+ Pulse 2 FE पर नजर डाल सकते हैं. कंपनी की फेस्टिव प्राइस लिस्ट में इसकी कीमत ₹8,999 रखी गई है. इसमें 50MP का रियर कैमरा और MediaTek Helio G81 प्रोसेसर मिलता है. यह उन लोगों के लिए एक विकल्प हो सकता है, जिन्हें रोजमर्रा के इस्तेमाल, सोशल मीडिया, वीडियो देखने और सामान्य फोटोग्राफी के लिए फोन चाहिए.

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इस रेंज में Ai+ Pulse 2 भी एक विकल्प है. कंपनी की लिस्ट के मुताबिक, इसकी कीमत ₹8,999 है. इसमें 6,000mAh की बैटरी और 50MP AI कैमरा मिलता है. बड़ी बैटरी उन यूजर्स के लिए उपयोगी हो सकती है, जो दिनभर फोन इस्तेमाल करते हैं और बार-बार चार्जिंग से बचना चाहते हैं.

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हालांकि, दोनों फोन में अंतर है. Pulse 2 FE में 5,000mAh बैटरी दी गई है, जबकि Pulse 2 में 6,000mAh की बैटरी मिलती है. खरीदने से पहले दोनों मॉडल के स्टोरेज, डिस्प्ले और बाकी फीचर्स की तुलना करना बेहतर होगा.

₹12,000 के बजट में 5G फोन का विकल्प

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अगर आपका बजट 12,000 रुपये तक है और आप 5G फोन खरीदना चाहते हैं, तो Ai+ Nova 2 5G एक विकल्प हो सकता है. कंपनी ने इसकी फेस्टिव कीमत ₹11,999 बताई है.

इस फोन में 6,000mAh की बैटरी, 50MP AI कैमरा और डुअल 5G कनेक्टिविटी मिलती है. बड़ी बैटरी और 5G सपोर्ट इसे उन लोगों के लिए उपयोगी विकल्प बना सकते हैं, जो फोन को लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं और तेज मोबाइल इंटरनेट की सुविधा भी चाहते हैं.

इससे थोड़ा ज्यादा बजट रखने वालों के लिए Ai+ Nova 2 Neo 5G है. इसकी फेस्टिव कीमत ₹12,999 है. इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और Sony IMX582 कैमरा सेंसर दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, यह फोन रोजमर्रा के इस्तेमाल और फोटोग्राफी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

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दोनों में से कौन-सा फोन बेहतर रहेगा, यह आपकी जरूरत पर निर्भर करेगा. Nova 2 5G में बड़ी बैटरी और 50MP कैमरा मुख्य आकर्षण हैं, जबकि Nova 2 Neo 5G में Dimensity 6300 प्रोसेसर और Sony का कैमरा सेंसर मिलता है.

टैबलेट खरीदना है तो ये दो विकल्प देखें

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स्मार्टफोन के अलावा Ai+ ने उन लोगों के लिए भी विकल्प पेश किए हैं, जिन्हें बड़ी स्क्रीन पर पढ़ाई करनी है, वीडियो देखने हैं या काम करना है. Ai+ NovaTab 5G की फेस्टिव कीमत ₹21,999 है. इसमें 11.97 इंच का डिस्प्ले और 8,000mAh की बैटरी मिलती है. इसमें 13MP का मुख्य कैमरा और 8MP का दूसरा कैमरा भी दिया गया है.

वहीं, Ai+ PulseTab की कीमत ₹12,999 है. इसमें 10.95 इंच का Full HD डिस्प्ले, 8,000mAh की बैटरी और चार स्पीकर मिलते हैं. वीडियो कॉल के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा और फोटो लेने के लिए 13MP का रियर कैमरा दिया गया है.

अगर टैबलेट का इस्तेमाल मुख्य रूप से वीडियो देखने, ऑनलाइन पढ़ाई और ब्राउजिंग के लिए करना है, तो PulseTab एक कम कीमत वाला विकल्प हो सकता है. वहीं, 5G कनेक्टिविटी और बड़ी स्क्रीन चाहिए, तो NovaTab 5G भी ऑप्शन हो सकता है.

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