29 साल की उम्र में 3.2 अरब डॉलर की नेटवर्थ, फिर भी चप्पल पहनकर पहुंचे Meta के AI बॉस Alexandr Wang

Meta Connect इवेंट में एक दिलचस्प चीज देखने को मिली. टेक की बात हमने कर ली, लेकिन ये नजारा लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. कंपनी के चीफ एआई ऑफिसर एलेक्जेंडर वांग का अंदाज भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आ गया. मंच पर मेटा के सबसे बड़े AI प्रोजेक्ट म्यूज़ को लेकर बात करने पहुंचे वांग ने न कोई महंगा सूट पहना था और न ही कोई चमकदार लग्जरी आउटफिट. वह कैमोफ्लाज टी-शर्ट, काली पैंट और क्रॉक्स (चप्पल) पहनकर पहुंचे थे. देखते ही देखते उनका आउटफिट इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया.

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खास बात यह है कि जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक की AI की स्ट्रैटिजी को आगे बढ़ाने की है, उसका यह कैजुअल अंदाज सिलिकॉन वैली के पुराने कॉरपोरेट लुक से काफी अलग दिखा. और यही वजह है कि जेन जेड को उनका यह अंदाज तुरंत पसंद आने लगा.

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30 डॉलर की टी-शर्ट, 60 डॉलर की क्रॉक्स

वांग के मंच पर पहुंचते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके कपड़ों की कीमत को लेकर अनुमान लगाना शुरू कर दिया. कुछ लोगों को लगा कि यह कोई महंगा लग्जरी फैशन ब्रांड हो सकता है. उनकी टी-शर्ट को लेकर इंटरनेट पर 800 डॉलर तक के अनुमान लगाए गए.

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yes this is all correct thank you Boys Club World™️ — Alexandr Wang (@alexandr_wang) September 24, 2026

लेकिन वांग ने खुद इस चर्चा को खत्म कर दिया. उन्होंने बताया कि उनकी कैमोफ्लाज टी-शर्ट सांता क्रूज के एक थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदी गई थी और इसकी कीमत सिर्फ 30 डॉलर थी. उनकी क्रॉक्स करीब 60 डॉलर की थीं. उन्होंने अपने अंडरवियर की कीमत भी मजाकिया अंदाज में बताई, जो करीब 5 डॉलर थी.

यानी जिस शख्स को लेकर इंटरनेट पर लग्जरी फैशन की चर्चा शुरू हुई, उसका जवाब था कि यह कोई करोड़ों का फैशन स्टेटमेंट नहीं है. कपड़े साधारण हैं और अंदाज अपना है.

आखिर कौन हैं एलेक्जेंडर वांग?

अगर आप टेक की दुनिया को करीब से फॉलो नहीं करते हैं तो एलेक्जेंडर वांग का नाम शायद नया लगे. लेकिन AI की दुनिया में उनका नाम काफी बड़ा है. वांग ने 2016 में Scale AI की शुरुआत की थी. कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को ट्रेनिंग डेटा देने और एआई मॉडल को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों के साथ काम किया. वह लंबे समय तक स्केल एआई के सीईओ रहे.

2025 में मेटा ने Scale AI में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी और वांग मेटा के चीफ एआई ऑफिसर बन गए. 2026 में उनकी उम्र 29 साल है और उनकी संपत्ति अरबों डॉलर में आंकी जाती है. दुनिया के ससबे कम उम्र के अरबति के लिस्ट में भी हैं.

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29 साल की उम्र में मेटा जैसी कंपनी के चीफ एआई ऑफिसर की भूमिका संभालना और अरबों डॉलर की संपत्ति रखने वाला टेक एग्जीक्यूटिव होना अपने आप में उन्हें सिलिकॉन वैली की नई पीढ़ी के प्रमुख चेहरों में रखता है.

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