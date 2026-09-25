कोटा में बड़ा उलटफेर... कांग्रेस के 5 पार्षदों ने बदला पाला, बीजेपी की अनुसुईया गोस्वामी बनीं मेयर

राजस्थान के कोटा नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अनुसुईया गोस्वामी को कोटा का नया मेयर चुना गया है. इस चुनाव में कांग्रेस पार्षदों की जमकर क्रॉस वोटिंग सामने आई, जिसने पूरे चुनावी समीकरण को बदल दिया. कांग्रेस के कई पार्षदों और कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला. नतीजा यह रहा कि भाजपा को अपनी ताकत से कहीं ज्यादा वोट मिल गए.

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चुनाव से पहले के आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा के पास कुल 59 वोट होने का अनुमान था. इसमें पार्टी के अपने 57 पार्षद और 2 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन शामिल था. लेकिन मतदान के बाद जब नतीजे सामने आए तो भाजपा प्रत्याशी अनुसुईया गोस्वामी को कुल 65 वोट मिले. यानी भाजपा को अपने तय समर्थन से 6 वोट ज्यादा मिले, जो सीधे तौर पर कांग्रेस खेमे में हुई टूट का नतीजा माना जा रहा है.

दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति देखें तो पार्टी के पास 39 पार्षद और 1 निर्दलीय पार्षद का समर्थन था, यानी कुल 40 वोट होने चाहिए थे. लेकिन असल मतदान में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 35 वोट ही आए. इस तरह कांग्रेस को अपने तय आंकड़े से 5 वोट कम मिले. यह अंतर साफ बताता है कि पार्टी के भीतर से ही कुछ पार्षदों ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया.

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इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्टिंग चेतन गुर्जर ने की है. कोटा नगर निगम के इस मेयर चुनाव ने यह भी दिखा दिया कि आंकड़ों में मजबूत दिखने वाली पार्टी के भीतर भी फूट पड़ सकती है, और अंदरखाने की सियासत चुनाव नतीजों को पूरी तरह बदल सकती है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपने पार्षदों की इस बगावत पर क्या कार्रवाई करती है.

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