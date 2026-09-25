कंबोडिया की दुल्हन और तीन बच्चे... 8 साल बाद बेटे को मां ने देखा, गैंगस्टर मैनपाल की शादी की कहानी

झज्जर में एक शादी हुई. दूल्हा था गैंगस्टर मैनपाल और दुल्हन कंबोडिया की रहने वाली मेटाचान. दुल्हन अपने तीन बच्चों के साथ झज्जर पहुंची थी. दूसरी तरफ दूल्हे की मां रोशनी के लिए यह सिर्फ बेटे की शादी का दिन नहीं था. उन्होंने करीब 8 साल बाद अपने बेटे मैनपाल को देखा था. मैनपाल पुलिस रिकॉर्ड में गैंगस्टर है. उसकी शादी को लेकर झज्जर के बादली इलाके में चर्चा रही. दुलीना स्थित एक फार्म हाउस में कड़ी सुरक्षा के बीच शादी समारोह आयोजित हुआ. कार्यक्रम सादा रखा गया और हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक मैनपाल और मेटाचान ने फेरे लिए.

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शादी के बाद मैनपाल और मेटाचान परिणय सूत्र में बंध गए. समारोह में परिवार के लोगों की मौजूदगी रही और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई. इस शादी में भावुक पल मैनपाल की मां रोशनी के लिए था. उन्होंने बताया कि करीब 8 साल बाद उन्हें अपने बेटे मैनपाल से मिलने का मौका मिला है. जब उन्होंने अपनी बहू मेटाचान को पारंपरिक वेशभूषा में देखा तो उनकी खुशी साफ नजर आई.

रोशनी ने बहू को परिवार का हिस्सा बताते हुए उम्मीद जताई कि मेटाचान जल्द ही घर-परिवार के माहौल में घुल-मिल जाएंगी. एक मां के लिए बेटे की शादी वैसे भी खास मौका होता है. लेकिन रोशनी के लिए इस दिन में एक और बात जुड़ी थी. लंबे समय बाद बेटे से मुलाकात और फिर उसे दूल्हे के रूप में देखना.

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मेटाचान कंबोडिया की रहने वाली हैं. वह अपने तीन बच्चों के साथ झज्जर पहुंचीं. शादी के दौरान वह पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं. शादी के बाद मेटाचान के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी. उन्होंने कहा कि वह अपने पति मैनपाल और ससुराल वालों के साथ खुशी से रहना चाहती हैं. यानी शादी के बाद उनकी कोशिश अब ससुराल में अपनी जिंदगी शुरू करने की है. कंबोडिया से हरियाणा तक का यह सफर सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है. मेटाचान अब अपने तीन बच्चों के साथ मैनपाल के परिवार का हिस्सा बनने जा रही हैं.

सादे समारोह में हुए सात फेरे

मैनपाल और मेटाचान की शादी दुलीना स्थित एक फार्म हाउस में हुई. समारोह को काफी सादा रखा गया था. हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक दोनों ने फेरे लिए और विवाह की रस्में पूरी कीं. हालांकि शादी सादगी से हुई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही. कार्यक्रम स्थल के आसपास पुलिस की मौजूदगी रही और आने-जाने वालों पर नजर रखी गई.

गैंगस्टर मैनपाल की शादी के दौरान सुरक्षा को लेकर खास सतर्कता बरती गई. एक तरफ परिवार के लोग रस्मों में शामिल थे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही. मैनपाल की मां अपनी बहू को देखकर खुश थीं और मेटाचान अपने पति और नए परिवार के साथ आगे की जिंदगी बिताने की बात कह रही थीं.

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एक तरफ कंबोडिया से आई दुल्हन है, जो अपने तीन बच्चों के साथ नए परिवार में कदम रख रही है. दूसरी तरफ मां है, जो करीब 8 साल बाद अपने बेटे से मिली और उसकी शादी देखी. दुलीना के फार्म हाउस में हुई इस शादी में रस्में सादगी से पूरी हुईं. मैनपाल और मेटाचान ने साथ रहने का फैसला किया और परिवार ने नई बहू का स्वागत किया.

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