iPhone 17 Pro पर धमाकेदार ऑफर, 1.3 लाख की जगह इसे 60 हजार से कम में खरीदा जा सकता है!

अगर आप नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं और iPhone 18 Pro की कीमत देखकर रुक गए हैं, तो पिछले साल का Pro मॉडल अब काफी कम कीमत में मिल रहा है. रिलायंस डिजिटस ने iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max पर ऐसा ऑफर पेश किया है, जिसमें सही एक्सचेंज और बैंक ऑफर मिलने पर iPhone 17 Pro 256GB की इफेक्टिव कीमत ₹56,990 तक पहुंच सकती है.

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लेकिन यहां एक जरूरी बात है. ₹56,990 फोन की डायरेक्ट कीमत नहीं है. यह कीमत कई ऑफर्स को जोड़ने के बाद बनती है. यानी फोन खरीदने से पहले आपको एक्सचेंज वैल्यू, एक्सचेंज बोनस और बैंक कैशबैक की शर्तें समझना जरूरी है.

₹1,34,900 का iPhone 17 Pro ऐसे आया ₹56,990 पर

Apple ने iPhone 17 Pro को भारत में 256GB स्टोरेज के साथ ₹1,34,900 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. रिलायंस डिजिटल के मौजूदा ऑफर में इस 256GB मॉडल पर पहले ₹9,910 का इन-स्टोर डिस्काउंट मिल रहा है. इसके बाद फोन की कीमत ₹1,24,990 रह जाती है.

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इसके बाद असली अंतर एक्सचेंज ऑफर से आता है. रिलायंस डिजिटल के मुताबिक पुराने फोन के लिए मैक्सिमम ₹55,000 तक की एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है. इसके ऊपर ₹10,000 का एक्सचेंज बोनस और ₹3,000 तक का बैंक कैशबैक भी दिया जा रहा है. इन सभी फायदे को जोड़ने पर ₹1,34,900 वाला iPhone 17 Pro 256GB प्रभावी तौर पर ₹56,990 का पड़ सकता है.

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यानी पेपर पर देखें तो कुल फायदा ₹77,910 तक पहुंच जाता है. लेकिन यह रकम तभी मुमकिन है जब खरीदार को मैक्सिमम एक्सचेंज वैल्यू और बाकी सभी ऑफर्स के लिए एलिजिब्लिटी मिल जाए.

₹55 हजार का एक्सचेंज हर फोन पर नहीं मिलेगा

यही इस ऑफर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. रिलायंस डिजिटल ने जिस उदाहरण से ₹56,990 की कीमत दिखाई है, उसमें ₹55,000 की एक्सचेंज वैल्यू iPhone 15 Pro के लिए इस्तेमाल की गई है. आपके पुराने फोन की कीमत मॉडल और उसकी कंडीशन के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है.

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इसलिए अगर आपके पास पुराना फोन नहीं है, या आपके फोन की एक्सचेंज वैल्यू ₹55,000 नहीं बनती, तो iPhone 17 Pro की असली कीमत ₹56,990 नहीं होगी. जिन लोगों के पास पुराना iPhone Pro सीरीज का फोन है उनके लिए ये एक अच्छा ऑफर हो सकता है.

Reliance Digital अपने ऑफर में पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू चेक करने की सुविधा भी दे रहा है. खरीदार को खरीदारी से पहले अपने फोन की वैल्यू जरूर चेक करनी चाहिए.

iPhone 17 Pro Max भी सस्ता

सिर्फ iPhone 17 Pro ही नहीं, iPhone 17 Pro Max 256GB पर भी इसी तरह का ऑफर मिल रहा है. इसकी लॉन्च कीमत ₹1,49,900 थी. रिलायंस डिजिटल के ऑफर में इस मॉडल पर भी ₹9,910 का इन-स्टोर डिस्काउंट मिलता है, जिसके बाद कीमत ₹1,39,990 रह जाती है. इसके बाद ₹55,000 तक की एक्सचेंज वैल्यू, ₹10,000 एक्सचेंज बोनस और ₹3,000 बैंक कैशबैक जोड़ने पर इसकी प्रभावी कीमत ₹71,990 तक पहुंच सकती है.

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इसका मतलब यह है कि जो खरीदार बड़े डिस्प्ले और Pro Max मॉडल की तलाश में हैं, उनके लिए भी पिछले साल का फ्लैगशिप अब पहले के मुकाबले काफी कम कीमत में उपलब्ध है.

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