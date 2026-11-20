दिल्ली के दक्षिणी इलाके में शुक्रवार को सड़कों पर भारी जाम लग सकता है. वजह यह है कि यहां 20 से ज्यादा शादी समारोह होने वाले हैं. पुलिस के मुताबिक इन शादियों में करीब 8,000 मेहमान आ सकते हैं और 3,500 से 4,000 अतिरिक्त गाड़ियां सड़कों पर उतर सकती हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है. लोगों से कहा गया है कि इन रास्तों से बचें, मेट्रो से सफर करें और समय से पहले निकलें.

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कहां-कहां हैं शादी के कार्यक्रम?

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार शादी के ये कार्यक्रम एसएसएन मार्ग (भाटी माइंस रोड), बांध रोड, मंडी रोड और एमजी रोड पर होने हैं. एक ही दिन में इतने आयोजन होने से इन सड़कों पर गाड़ियों का दबाव अचानक बढ़ जाएगा. इसी को देखते हुए पुलिस ने गाड़ियों की आवाजाही को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में जवान तैनात करने का फैसला किया है.

किन सड़कों पर लग सकता है जाम?

पुलिस ने बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी इन रास्तों पर हो सकती है: एसएसएन मार्ग, 100 फुटा रोड, अनुव्रत मार्ग, अरविंदो मार्ग, मंडी रोड, जौनापुर रोड, महरौली-गुरुग्राम रोड और महरौली-महिपालपुर रोड. अगर आप रोज इन सड़कों से गुजरते हैं, तो शुक्रवार को आपको ज्यादा वक्त लग सकता है.

आम लोगों के लिए पुलिस की सलाह

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ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से कहा है कि जहां तक हो सके, इन रास्तों पर जाने से बचें. सफर के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, खासकर दिल्ली मेट्रो का, ताकि देरी कम हो. जो लोग गाड़ी से निकलना चाहते हैं, उन्हें अपना सफर पहले से तय कर लेना चाहिए और अतिरिक्त समय लेकर चलना चाहिए. पुलिस ने यह भी कहा है कि लोग ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल देखते रहें, जहां रियल टाइम अपडेट और डायवर्जन की जानकारी मिलेगी.

🚦 TRAFFIC ADVISORY | 📅 Friday, 20 November 2026 💍 20+ marriage functions are scheduled in South Delhi on 20.11.2026, on SSN Marg (Bhati Mines Road), Bandh Road, Mandi Road and M.G. Road. 👥 About 8,000 guests are expected 🚗 About 3,500–4,000 additional vehicles are expected on these roads Delhi Traffic Police has deployed adequate staff to regulate traffic. However, congestion is likely on the following stretches: ⚠️ Expect congestion on: 1️⃣ SSN Marg (Bhati Mines Road) 2️⃣ 100 Foota Road 3️⃣ Anuvrat Marg 4️⃣ Aurobindo Marg 5️⃣ Mandi Road 6️⃣ Jonapur Road 7️⃣ Mehrauli–Gurugram Road 8️⃣ Mehrauli–Mahipalpur Road ✅ Commuters are advised to: ⛔ Avoid the above routes, wherever possible 🚇 Use public transport like Delhi Metro to save time and fuel 🕒 Plan your journey and keep extra travel time in hand 📲 Follow @dtptraffic for real-time traffic updates and diversions 🙏 Wedding guests are requested to park only in designated parking areas, and to avoid parking on the roadside. ☎️ Traffic Helpline: 1095 | 🚨 Emergency: 112 Your cooperation is solicited. Drive safe! 🚗💨 #DelhiTrafficAdvisory #TrafficAlert #SouthDelhi #WeddingSeason #DelhiTrafficPolice #DelhiMetro #RoadSafety @DelhiPolice — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) November 19, 2026

शादी में जाने वाले मेहमानों से अपील

पुलिस ने शादी में आने वाले मेहमानों से भी अपील की है. उनसे कहा गया है कि अपनी गाड़ियां सिर्फ तय पार्किंग जगहों पर ही खड़ी करें. सड़क किनारे गाड़ी खड़ी न करें, क्योंकि इससे ट्रैफिक में रुकावट आती है और जाम और बढ़ जाता है.

मदद के लिए हेल्पलाइन

ट्रैफिक से जुड़ी किसी भी मदद के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 1095 पर फोन कर सकते हैं. इमरजेंसी की स्थिति में 112 नंबर पर कॉल किया जा सकता है.

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