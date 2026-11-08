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Jio का दिवाली गिफ्ट! 10 महीने का रिचार्ज कराने पर मिलेंगे 5 महीने बिल्कुल फ्री

Jio ने फेस्टिव सीजन के मौके पर खास ऑफर का ऐलान किया है. इसके तहत 10 महीने का एक बार में ही रिचार्ज करने वाले यूजर्स को 5 महीने का फ्री रिचार्ज मिलेगा.

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Jio का दिवाली धमाका
Jio का दिवाली धमाका

दिवाली पर अगर आप घर के Wi-Fi और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो Reliance Jio का नया ऑफर आपके काम आ सकता है. कंपनी अपने JioHome ग्राहकों को 5 महीने की एक्स्ट्रा सर्विस दे रही है. यानी 10 महीने का भुगतान करके कुल 15 महीने तक JioHome का इस्तेमाल किया जा सकेगा.

इस ऑफर की खास बात यह है कि इसका फायदा लेने के लिए ग्राहकों को एक मिस्ड कॉल देनी होगी. हालांकि, यह ऑफर हर Jio यूजर के लिए नहीं है और इसका लाभ लेने से पहले कुछ जरूरी बातें समझना जरूरी है.

Jio ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर इस फेस्टिव ऑफर की जानकारी दी है. कंपनी ने इसे JioHome Freedom Offer बताया है. इसके तहत एलिजिबल ग्राहकों को 10 महीने की सर्विस का पेमेंट करने पर 5 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी. आसान भाषा में समझें तो जितने समय के लिए आप पैसे देंगे, उससे 5 महीने ज्यादा इंटरनेट और मनोरंजन की सुविधाएं इस्तेमाल कर सकेंगे.

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10 महीने के पैसे देकर 15 महीने चलेगा Wi-Fi

Jio के इस ऑफर में हर महीने की दर 666 रुपये बताई गई है. इस हिसाब से 10 महीने की सर्विस के लिए करीब 6,660 रुपये खर्च करने होंगे. इसके बदले ग्राहकों को कुल 15 महीने की वैलिडिटी मिलेगी. यानी पांच महीने की एक्स्ट्रा सर्विस के लिए अलग से पेमेंट नहीं करना होगा.

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यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह Jio के मोबाइल प्रीपेड या पोस्टपेड रिचार्ज का ऑफर नहीं है. यह JioHome सर्विस के लिए है, जिसमें JioFiber और JioAirFiber के जरिए घर पर इंटरनेट और मनोरंजन की सर्विसेज मिलती हैं. 

एक मिस्ड कॉल से कैसे मिलेगा 5 महीने का फायदा?

Jio ने इस ऑफर को क्लेम करने के लिए एक खास नंबर जारी किया है. पात्र JioHome ग्राहकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 8219582195 पर मिस्ड कॉल देनी होगी. इसके बाद कंपनी की तरफ से उसी नंबर पर एक कन्फर्मेशन मैसेज भेजा जाएगा. मैसेज में दिए गए निर्देशों को पूरा करने के बाद ग्राहक ऑफर का फायदा ले सकेंगे.

यह जरूरी है कि मिस्ड कॉल उसी मोबाइल नंबर से दी जाए जो आपके JioHome कनेक्शन के साथ रजिस्टर्ड है. किसी दूसरे नंबर से कॉल करने पर ऑफर का लाभ मिलने की गारंटी नहीं है. रिचार्ज करने से पहले MyJio ऐप या Jio की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने कनेक्शन की पात्रता और ऑफर की शर्तें जरूर जांच लें.

नए JioHome ग्राहकों के लिए भी ऑफर

Jio ने नए ग्राहकों के लिए भी एक अलग ऑफर पेश किया है. इसके तहत दो महीने का JioHome प्लान लेने पर एक महीने की अतिरिक्त वैधता दी जा रही है. यानी ग्राहक दो महीने के प्लान के साथ कुल तीन महीने तक सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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इस ऑफर की कीमत 2,122 रुपये बताई गई है. इसमें 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलती है. नए ग्राहक Jio की आधिकारिक वेबसाइट या MyJio ऐप पर जाकर इस प्लान की उपलब्धता देख सकते हैं. वहां ऑफर दिखने पर 'Claim Now' के विकल्प से आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

Wi-Fi के साथ टीवी और OTT का भी फायदा

JioHome सिर्फ ब्रॉडबैंड इंटरनेट तक सीमित सर्विस नहीं है. इसमें इंटरनेट के साथ लाइव टीवी चैनल और OTT ऐप्स का एक्सेस भी मिलता है. कंपनी के मुताबिक, JioHome के जरिए ग्राहक 15 भाषाओं में 1,000 से ज्यादा डिजिटल टीवी चैनल देख सकते हैं. इसके साथ प्लान के हिसाब से अलग-अलग OTT ऐप्स और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं भी मिलती हैं.

JioTV+ ऐप के जरिए एक ही सेट-टॉप बॉक्स से घर के दो स्मार्ट टीवी पर कंटेंट देखने की सुविधा का भी दावा किया गया है. हालांकि, कौन-कौन से OTT ऐप मिलेंगे और उनकी उपलब्धता क्या होगी, यह चुने गए प्लान और कनेक्शन पर निर्भर कर सकता है.

 

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