दिवाली पर घर में जरूर रखें ये 7 गैजेट्स, पटाखे से आग लगी तो आएंगे काम

दिवाली पर पटाखों की चिंगारी, बिजली की झालर, दीये और मोमबत्तियों से घर में आग लगने का खतरा रहता है. ऐसे में कुछ स्मार्ट गैजेट्स और फायर सेफ्टी डिवाइस बड़े हादसे को रोकने में मदद कर सकते हैं. जानिए कौन से 7 गैजेट्स घर में रखने चाहिए और इमरजेंसी में इनका इस्तेमाल कैसे करना है.

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दिवाली पर घर को सजाने के लिए लोग रंग-बिरंगी लाइट्स, झालर, दीये और मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं. वहीं, पटाखों की रोशनी और आतिशबाजी भी त्योहार का हिस्सा होती है. लेकिन कई बार छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है. पटाखे से निकली चिंगारी पर्दों, बालकनी में रखे सामान या घर की सजावट में इस्तेमाल होने वाली ज्वलनशील चीजों को आग लगा सकती है. वहीं, खराब वायरिंग या ओवरलोडेड बिजली के सॉकेट से भी आग लगने का खतरा रहता है.

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ऐसे हादसों से बचने के लिए सिर्फ सावधानी बरतना ही काफी नहीं है, बल्कि घर में कुछ जरूरी फायर सेफ्टी उपकरण रखना भी समझदारी है. अब बाजार में ऐसे कई उपकरण उपलब्ध हैं, जो आग लगने से पहले धुएं का पता लगा सकते हैं, अलार्म बजा सकते हैं और शुरुआती स्तर पर आग बुझाने में मदद कर सकते हैं.

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आइए जानते हैं ऐसे 7 फायर सेफ्टी गैजेट्स के बारे में, जिन्हें दिवाली पर घर में रखना उपयोगी हो सकता है.

1. स्मोक डिटेक्टर: आग लगने से पहले मिलेगा अलर्ट

घर की सुरक्षा के लिए स्मोक डिटेक्टर सबसे जरूरी उपकरणों में से एक है. यह हवा में धुएं के डस्ट का पता लगाकर अलार्म बजाता है. इसका फायदा यह है कि अगर रात में किसी कमरे, बिजली के बोर्ड या पर्दे के पास आग लगने लगे, तो धुआं फैलने पर घर में मौजूद लोगों को समय रहते अलर्ट मिल सकता है.

आजकल बाजार में सामान्य बैटरी वाले स्मोक डिटेक्टर के साथ स्मार्ट स्मोक डिटेक्टर भी उपलब्ध हैं. स्मार्ट मॉडल को वाई-फाई से जोड़ने पर कुछ डिवाइस मोबाइल ऐप पर भी अलर्ट भेज सकते हैं. इससे घर पर मौजूद न होने की स्थिति में भी आग लगने की आशंका का नोटिफिकेशन मिल सकता है.

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कहां लगाएं: इसे घर की हर मंजिल पर, सोने वाले कमरों के बाहर और बेडरूम के अंदर लगाना उपयोगी है. रसोई के बिल्कुल पास लगाने से खाना पकाने के धुएं के कारण गलत अलर्ट आ सकते हैं. डिवाइस लगाने से पहले निर्माता की जगह और दूरी संबंधी गाइडलाइन जरूर पढ़ें.

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खरीदते समय ध्यान दें: ऐसा मॉडल चुनें जिसमें तेज आवाज वाला अलार्म, बैटरी बैकअप और कम बैटरी होने पर चेतावनी देने की सुविधा हो. स्मार्ट मॉडल में इंटरनेट बंद होने पर भी स्थानीय अलार्म बजना चाहिए.

2. फायर एक्सटिंग्विशर: छोटी आग को फैलने से रोकने में मददगार

घर में फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाला उपकरण रखना बेहद उपयोगी हो सकता है. यह एक पोर्टेबल डिवाइस है, जिसके अंदर आग बुझाने वाला खास पदार्थ भरा होता है. आग शुरुआती स्तर पर हो और बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता उपलब्ध हो, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए.

घरेलू इस्तेमाल के लिए एबीसी ड्राई केमिकल पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर एक उपयोगी विकल्प हो सकता है. यह लकड़ी, कागज, कपड़े और प्लास्टिक जैसी चीजों में लगी आग के अलावा ज्वलनशील लिक्विड और गैस से जुड़ी कुछ कैटिगरी की आग बुझाने के लिए भी बनाया जाता है.

हालांकि, हर आग के लिए एक ही एक्सटिंग्विशर सही नहीं होता. उदाहरण के लिए, खाना पकाने के तेल और घी में लगी आग के लिए वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर की जरूरत हो सकती है. बिजली के उपकरणों में लगी आग के लिए भी उसी उपकरण का इस्तेमाल करें, जिस पर संबंधित विद्युत आग की उपयुक्त रेटिंग दी गई हो.

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खरीदते समय ध्यान दें: भारत में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के लिए बीआईएस का आईएस 15683 मानक महत्वपूर्ण है. खरीदते समय आईएसआई मार्क, आग की श्रेणी, क्षमता, निर्माण की तारीख और सर्विस संबंधी जानकारी जांचें.

3. फायर ब्लैंकेट: किचन में लगी छोटी आग के लिए उपयोगी

फायर ब्लैंकेट एक खास तरह का अग्निरोधी कंबल होता है, जिसका इस्तेमाल छोटी आग को ढककर ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने के लिए किया जाता है. यह खासतौर पर रसोई में खाना पकाने के दौरान होने वाली छोटी आग के मामले में उपयोगी हो सकता है.

मान लीजिए कि किचन में गर्म तेल के कारण किसी बर्तन में आग लग गई. ऐसी स्थिति में फायर ब्लैंकेट से आग को पूरी तरह ढककर उसे बुझाने में मदद मिल सकती है. लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करें जब आग छोटी हो और ऐसा करना सुरक्षित हो.

कहां रखें: इसे रसोई में ऐसी जगह लगाएं जहां जरूरत पड़ने पर आसानी से पहुंचा जा सके. इसे गैस चूल्हे के ठीक ऊपर या ऐसी जगह न रखें जहां आग लगने पर इसे निकालना मुश्किल हो जाए.

खरीदते समय ध्यान दें: अच्छी गुणवत्ता वाला अग्निरोधी ब्लैंकेट लें, जिसकी सामग्री और इस्तेमाल की सीमा निर्माता ने स्पष्ट की हो.

ध्यान रखें कि फायर ब्लैंकेट बड़े स्तर पर फैल चुकी आग के लिए नहीं है. जलते हुए तेल पर पानी डालना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे जलता हुआ तेल चारों तरफ फैल सकता है.

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4. हीट डिटेक्टर: जहां धुआं नहीं, वहां तापमान से मिलेगी चेतावनी

स्मोक डिटेक्टर धुएं का पता लगाता है, जबकि हीट डिटेक्टर तापमान में असामान्य बढ़ोतरी को पहचानता है. यह उन जगहों पर उपयोगी हो सकता है जहां सामान्य स्मोक डिटेक्टर लगाने से बार-बार गलत अलर्ट मिलते हैं.

उदाहरण के लिए, रसोई, गैरेज या कुछ तकनीकी कमरों में हीट डिटेक्टर लगाया जा सकता है. अगर किसी जगह का तापमान तय सीमा से ज्यादा बढ़ता है, तो यह अलार्म सिस्टम को सक्रिय कर सकता है.

कुछ मॉडर्न उपकरणों में धुआं और तापमान दोनों की निगरानी करने वाले सेंसर भी मिलते हैं. इन्हें घर के फायर अलार्म सिस्टम से जोड़ा जा सकता है.

खरीदते समय ध्यान दें: ऐसा मॉडल चुनें जो तापमान की सीमा और अलार्म की जानकारी स्पष्ट रूप से बताता हो. इसे स्मोक डिटेक्टर का विकल्प न समझें. दोनों की भूमिका अलग-अलग है.

5. स्मार्ट प्लग और ओवरलोड प्रोटेक्शन: बिजली से लगने वाली आग का खतरा कम करें

दिवाली पर घरों में कई तरह की इलेक्ट्रिक झालर, एलईडी लाइट और सजावटी उपकरण लगाए जाते हैं. इन सभी को एक ही सॉकेट या एक्सटेंशन बोर्ड से जोड़ देने पर ओवरलोडिंग और गर्म होने का खतरा बढ़ सकता है.

ऐसी स्थिति में अच्छी क्वॉलिटी वाले ओवरलोड प्रोटेक्शन वाले एक्सटेंशन बोर्ड और स्मार्ट प्लग उपयोगी हो सकते हैं. स्मार्ट प्लग की मदद से मोबाइल ऐप के जरिए जुड़े उपकरण को बंद किया जा सकता है. कुछ मॉडल में टाइमर और बिजली की खपत देखने की सुविधा भी मिलती है.

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लेकिन यह समझना जरूरी है कि स्मार्ट प्लग खुद आग बुझाने वाला उपकरण नहीं है. यह केवल बिजली के उपकरणों को नियंत्रित करने और अनावश्यक रूप से चालू रहने से बचाने में मदद करता है.

खरीदते समय ध्यान दें: स्मार्ट प्लग की अधिकतम बिजली क्षमता जांचें. अपने उपकरण के लोड के मुताबिक ही प्लग खरीदें. ओवरलोड प्रोटेक्शन और उपयुक्त सुरक्षा प्रमाणन वाले उत्पाद चुनें. एक एक्सटेंशन बोर्ड को दूसरे एक्सटेंशन बोर्ड से जोड़ने से बचें.

6. आरसीसीबी और एमसीबी: शॉर्ट सर्किट और करंट से सुरक्षा

घर में बिजली से जुड़े हादसों को रोकने के लिए एमसीबी और आरसीसीबी जैसे सुरक्षा उपकरण महत्वपूर्ण हैं. MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर बिजली की सप्लाई काट देता है. वहीं आरसीसीबी यानी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बिजली के लीकेज का पता लगाकर सर्किट को बंद कर सकता है. इससे बिजली का झटका लगने का खतरा कम करने में मदद मिलती है.

दिवाली पर जब घर में कई इलेक्ट्रिक लाइट्स और उपकरण एक साथ इस्तेमाल होते हैं, तब इनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है.

क्या करें: किसी योग्य इलेक्ट्रिशियन से घर की वायरिंग, एमसीबी और आरसीसीबी की जांच करवाएं. पुराने या खराब सॉकेट, ढीले कनेक्शन और गर्म होने वाले स्विच को नजरअंदाज न करें.

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7. इमरजेंसी लाइट और फायर एस्केप टूल्स: आग लगने पर बाहर निकलने में मदद

आग लगने की स्थिति में बिजली की सप्लाई बंद हो सकती है और घर में अंधेरा छा सकता है. ऐसे में इमरजेंसी लाइट या रिचार्जेबल टॉर्च काफी काम आ सकती है.

कुछ इमरजेंसी लाइट बिजली जाने पर अपने आप चालू हो जाती हैं. इन्हें सीढ़ियों, गलियारे और घर से बाहर निकलने वाले रास्ते के पास लगाया जा सकता है.

इसके अलावा बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को पहले से यह पता होना चाहिए कि आग लगने पर किस रास्ते से बाहर निकलना है. ऊंची इमारतों में बिना उचित प्रशिक्षण और सुरक्षा व्यवस्था के खिड़की से उतरने वाली इमरजेंसी सीढ़ियों का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है.

क्या करें: घर के सभी सदस्यों को बाहर निकलने का रास्ता बताएं. अपार्टमेंट में फायर एग्जिट और सीढ़ियों की जानकारी रखें. आग लगने पर लिफ्ट का इस्तेमाल न करें.

सिर्फ गैजेट्स काफी नहीं, घर में ये 5 चीजें भी रखें

फायर सेफ्टी के लिए महंगे गैजेट्स खरीदना ही काफी नहीं है. कुछ सामान्य चीजें भी आपातकालीन स्थिति में उपयोगी हो सकती हैं.

पानी की बाल्टी: पटाखे जलाने के दौरान पानी की बाल्टी तैयार रखें. इस्तेमाल हो चुके पटाखों को पानी में भिगोकर ही सुरक्षित तरीके से फेंकें. रेत की बाल्टी: पटाखों से निकली चिंगारी या छोटी आग के मामले में रेत उपयोगी हो सकती है. बिजली और ज्वलनशील तेल की आग पर पानी का इस्तेमाल न करें. फर्स्ट एड किट: इसमें साफ गॉज, नॉन-स्टिक ड्रेसिंग और जरूरी प्राथमिक उपचार सामग्री रखें. कॉटन का कपड़ा: आग लगने की स्थिति में सिंथेटिक और ढीले कपड़ों के मुकाबले शरीर को ढकने के लिए सही सामग्री का इस्तेमाल जरूरी है. टॉर्च: बिजली जाने या धुआं भरने की स्थिति में सुरक्षित रास्ता देखने के लिए टॉर्च काम आ सकती है.

घर में आग लग जाए तो तुरंत क्या करें?

अगर पटाखे की चिंगारी या किसी दूसरी वजह से घर में आग लग जाती है, तो सबसे पहले अपनी और परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

आग छोटी होने पर ही उसे बुझाने की कोशिश करें. आग फैलने लगे तो तुरंत घर से बाहर निकलें.

बिजली के उपकरणों में आग लगने पर पानी न डालें.

घर से बाहर निकलते समय लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें.

धुआं फैलने पर नीचे झुककर या जमीन के करीब रहकर बाहर निकलें.

बाहर निकलने के बाद दोबारा घर के अंदर न जाएं.

तुरंत 112 पर कॉल करके आपातकालीन सहायता मांगें. 101 फायर हेल्पलाइन भी उपलब्ध है.

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