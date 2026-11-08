कुलगाम में आंतिकयों के दो सहयोगी गिरफ्तार, चीनी पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है. कुलगाम पुलिस ने नक्का चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. उनसे एक चीनी पिस्तौल, गोला-बारूद और दो हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं. यह कार्रवाई स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी के संयुक्त प्रयासों से हुई. दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है.

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सुरक्षा एजेंसियां इस सफलता को आतंकवाद विरोधी अभियान में बड़ा कदम मान रही हैं. घटना कुलगाम क्षेत्र में नक्का चेकिंग के दौरान हुई. दो युवक तहिर बिलाल पुत्र बिलाल अहमद भट और मुनीब यासीन पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद यासीन रादर बाग-बगीचे यानी ऑर्चर्ड और कृषि क्षेत्र से होते हुए कुलगाम की ओर जा रहे थे.

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नक्का पार्टी ने उन्हें रोका तो दोनों भागने की कोशिश करने लगे. लेकिन CRPF और एसओजी के जवानों ने उन्हें तुरंत काबू कर लिया. तलाशी लेने पर एक चीनी पिस्तौल, एक मैगजीन, दो राउंड नौ एमएम के कारतूस और दो चीनी हैंड ग्रेनेड बरामद हुए. इनके अलावा अन्य सामग्री भी जब्त की गई. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

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बरामद हथियारों का महत्व

चीनी पिस्तौल और ग्रेनेड की बरामदगी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है. ऐसे हथियार अक्सर अवैध मार्गों से घाटी में पहुंचाए जाते हैं. इनक्का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हो सकता है. नक्का चेकिंग के दौरान इतने संगीन हथियार मिलना दर्शाता है कि संदिग्ध लोग किसी बड़े मकसद से हथियार ले जा रहे थे.

सुरक्षा बल लगातार ऐसे प्रयासों पर नजर रखे हुए हैं. इस बार समय रहते कार्रवाई होने से संभावित घटना को रोका जा सका. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में और जानक्कारी सामने आने की उम्मीद है. इससे अन्य सहयोगियों या हथियार सप्लाई नेटवर्क का पता चल सकता है.

कुलगाम समेत दक्षिण कश्मीर के इलाकों में सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ाई गई है. नक्का चेकिंग नियमित रूप से की जा रही है ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके. इस बार स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ और एसओजी की मौजूदगी ने कार्रवाई को प्रभावी बनाया. संदिग्धों के भागने की कोशिश को तुरंत विफल कर दिया गया.

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यह दिखाता है कि सुरक्षा बल सतर्क हैं और तेज प्रतिक्रिया दे सकते हैं. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ऐसी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सफलताएं बड़े नेटवर्क को कमजोर करने में मदद करती हैं. हथियारों की सप्लाई रोकने से आतंकी संगठनों की क्षमता पर असर पड़ता है.

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गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जारी है. सुरक्षा एजेंसियां जानना चाहती हैं कि हथियार कहां से आए और किन्हें दिए जाने थे. कश्मीर घाटी में शांति बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी जरूरी है. नक्का चेकिंग जैसी नियमित कार्रवाइयां अपराधियों और आतंकी सहयोगियों के लिए बाधा पैदा करती हैं.

नागरिकों से भी अपील की जाती है कि संदिग्ध हलचल की जानक्कारी सुरक्षा बलों को दें. इस सफलता से सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है. साथ ही यह संदेश गया है कि कानून व्यवस्था के खिलाफ साजिश रचने वालों पर कड़ी नजर है. कुलगाम पुलिस की यह कार्रवाई आतंकवाद विरोधी अभियान की निरंतरता को रेखांकित करती है.

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