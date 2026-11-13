क्या है ‘हर्डल डर्कलिंग’? क्यों बिस्तर पर पड़े रहना पसंद कर रही है Gen Z

सुबह उठते ही काम पर लग जाना, घर के काम निपटाना और पूरे दिन भागदौड़ करते रहना अब हर किसी को पसंद नहीं आता. खासकर जेन जी के बीच एक ऐसा ट्रेंड चर्चा में है, जिसमें लोग जानबूझकर अपना वक्त बिस्तर पर बिताना पसंद कर रहे हैं. इसे ‘हर्डल डर्कलिंग’ (Hurdle Durkling) कहा जा रहा है. इसमें लोग बिना किसी खास काम के घंटों बिस्तर पर लेटे रहते हैं, फोन चलाते हैं, फिल्म देखते हैं, स्नैक्स खाते हैं या बस आराम करते हैं. उनके लिए यह वक्त खुद को रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर रखने का एक तरीका है.

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1. क्या है हर्डल डर्कलिंग?

हर्डल डर्कलिंग का मतलब है लंबे वक्त तक बिस्तर पर रहकर आराम करना और अपनी पसंद के छोटे-छोटे काम करना. इसमें लोग सोते ही नहीं रहते, बल्कि बिस्तर पर लेटकर सोशल मीडिया देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं या कुछ खाते-पीते हैं. यह उनके लिए ऐसा टाइम होता है जब उन्हें किसी काम को पूरा करने या कहीं जाने की जल्दी नहीं होती.

2. जेन जी को क्यों पसंद आ रहा है यह ट्रेंड?

जेन जी की जिंदगी में पढ़ाई, नौकरी, सोशल मीडिया और निजी रिश्तों से जुड़ी कई जिम्मेदारियां हैं. पूरे दिन की भागदौड़ के बाद कई बार वे सिर्फ आराम करना चाहते हैं. ऐसे में बिस्तर पर कुछ घंटे बिताना उन्हें सुकून देता है. वे इसे अपने लिए वक्त निकालने और रोजमर्रा के दबाव से थोड़ी दूरी बनाने का तरीका मानते हैं.

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3. क्या ये तनाव से बचने का तरीका है?

कई युवाओं के लिए बिस्तर पर वक्त बिताना दिनभर की थकान से राहत पाने का एक तरीका हो सकता है. जब उन्हें लगातार काम करने या लोगों से मिलने का मन नहीं होता, तब वे कुछ वक्त अकेले रहना पसंद करते हैं. हालांकि, हर वक्त बिस्तर पर पड़े रहना तनाव का हल नहीं है. अगर कोई व्यक्ति लगातार अपनी जिम्मेदारियों और रोजमर्रा के कामों से बचने लगे, तो यह चिंता का विषय भी हो सकता है.

4. सोशल मीडिया ने बनाया इसे ट्रेंड

सोशल मीडिया पर जेन जी अपने आराम करने के तरीके और बिस्तर पर बिताए गए समय को भी शेयर करती है. ऐसे वीडियो और पोस्ट में लोग अपने बेड सेटअप, पसंदीदा स्नैक्स, कंबल और फिल्में दिखाते हैं. इससे यह एक ऐसा ट्रेंड बन गया है जिसमें आराम करने को आलस नहीं, बल्कि खुद को टाइम देने के रूप में देखा जा रहा है.

5. क्या बिस्तर ही बन गया है जेन जी का नया सुकून?

हर्डल डर्कलिंग का चलन दिखाता है कि जेन जी अब हर वक्त व्यस्त रहने को सफलता नहीं मानती. वे अपने दिन में आराम और खाली वक्त के लिए भी जगह बनाना चाहती हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा दिन बिस्तर पर बिताना अच्छी आदत है. असली बात यह है कि काम और आराम के बीच संतुलन बना रहे और खुद को समय देने के चक्कर में जरूरी जिम्मेदारियां पीछे न छूटें.

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कुल मिलाकर, हर्डल डर्कलिंग का ट्रेंड बताता है कि जेन जी अब अपनी जिंदगी में आराम को भी उतनी ही अहमियत देना चाहती है जितनी काम और दूसरी जिम्मेदारियों को देती है. उनके लिए हर वक्त कुछ करते रहना जरूरी नहीं है. कभी-कभी बिना किसी प्लान के बिस्तर पर लेटकर फेवरेट फिल्म देखना या फोन चलाना भी उन्हें अच्छा महसूस करा सकता है. हालांकि, आराम और काम से बचने के बीच फर्क समझना जरूरी है. खुद को वक्त देना अच्छी बात है, लेकिन इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी और जरूरी कामों पर नहीं पड़ना चाहिए.

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