7 करोड़ का विला, 50 तोला सोना, 25 एकड़ जमीन... सरकारी इंजीनियर के पास मिली बेशुमार दौलत, ACB की 10 ठिकानों पर रेड

सरकारी नौकरी में एक इंजीनियर की सैलरी कितनी होती होगी? जाहिर है, पद और अनुभव के हिसाब से अच्छी-खासी रकम मिलती है. लेकिन तेलंगाना में एक सरकारी इंजीनियर के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की छापेमारी में ऐसी संपत्तियों का पता चला है, जिनकी कीमत जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं. जांच एजेंसी को 7 करोड़ रुपये के एक विला, 25 एकड़ कृषि जमीन, करीब 50 तोला सोना और कई फ्लैट-प्लॉट की जानकारी मिली है.

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मामला सिंचाई विभाग में तैनात एक डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है. ACB ने राघिरी सत्यनारायण के 10 ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली. इस दौरान जांच एजेंसी को जमीन, विला, फ्लैट, सोना, गाड़ियां और अन्य इनवेस्टमेंट से जुड़ी कई संपत्तियों की जानकारी मिली. इस लिस्ट में 7 करोड़ रुपये का एक विला भी शामिल है. इसके अलावा 25 एकड़ कृषि जमीन, 50 तोला सोना और कई प्लॉट भी सामने आए हैं. ACB अब यह पता लगाने में जुटी है कि एक सरकारी इंजीनियर की आमदनी के मुकाबले इतनी संपत्ति कैसे जमा हुई.

ACB ने यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों की जांच के तहत की. एजेंसी की टीमें सत्यनारायण से जुड़े 10 ठिकानों पर पहुंचीं. इनमें उनका पैतृक गांव शापुर, वानापर्थी, हैदराबाद और परिवार के सदस्यों तथा रिश्तेदारों से जुड़े कुछ ठिकाने शामिल थे. तलाशी के दौरान जांच एजेंसी ने जमीन और मकान से जुड़े दस्तावेजों के साथ दूसरी संपत्तियों की जानकारी भी जुटाई. संपत्तियों की बाजार कीमत अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकती है.

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7 करोड़ का विला, पत्नी के नाम 9 प्लॉट

ACB की जांच में हैदराबाद के कुकटपल्ली में एक विला की जानकारी सामने आई है. यह परिवार के सदस्यों के नाम पर बताया जा रहा है और इसकी बाजार कीमत करीब 7 करोड़ रुपये आंकी गई है. इसके अलावा वानापर्थी में करीब 25 एकड़ कृषि जमीन और एक फार्महाउस का पता चला है.

सत्यनारायण की पत्नी के नाम पर 9 खुले प्लॉट होने की जानकारी भी सामने आई है. हैदराबाद में दो फ्लैट भी जांच के दायरे में हैं. इनमें एक 3-BHK फ्लैट करमनघाट में और दूसरा 2-BHK फ्लैट रॉकटाउन, नागोले में बताया गया है. यानी जांच सिर्फ एक बड़े मकान या जमीन तक सीमित नहीं है. ACB यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अलग-अलग जगहों पर खरीदी गई इन संपत्तियों के लिए पैसा कहां से आया.

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छापेमारी के दौरान करीब 50 तोला सोना होने की जानकारी भी सामने आई है. इसके अलावा परिवार के पास 3 से 4 फोर व्हीलर और एक टू व्हीलर है. जांच एजेंसी को म्यूचुअल फंड और चिट फंड में करीब 20 लाख रुपये के निवेश की जानकारी भी मिली है. बीमा पॉलिसियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है. तलाशी के दौरान कोई बैंक लॉकर नहीं मिला.

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राघिरी सत्यनारायण ने साल 2005 में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर सरकारी सेवा शुरू की थी. फिलहाल वह सिंचाई विभाग में डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर तैनात हैं. उनकी पत्नी भी बिजली विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर बताई गई हैं. वह ट्रांसको में काम करती हैं. ऐसे में ACB दोनों की आय, नौकरी से मिली कमाई, निवेश और परिवार के नाम पर मौजूद संपत्तियों का हिसाब जुटा रही है. जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि परिवार की कुल वैध आमदनी कितनी रही और उसके मुकाबले कितनी संपत्ति जमा हुई.

अब ACB किस बात की जांच करेगी?

आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सिर्फ संपत्ति की लिस्ट तैयार करना काफी नहीं होता. जांच एजेंसी को यह भी देखना पड़ता है कि संबंधित अधिकारी और उनके परिवार की घोषित आमदनी कितनी थी, संपत्ति कब खरीदी गई और उसे खरीदने के लिए पैसा कहां से आया. इसके लिए वेतन, बैंक खाते, जमीन-मकान के कागजात, निवेश और दूसरे वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जाती है. परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद संपत्तियों का स्रोत भी देखा जाता है. फिलहाल सत्यनारायण के खिलाफ जांच जारी है. ACB दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि सामने आई संपत्तियों में से कितनी आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा हैं और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है.

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