आज कार्तिक पूर्णिमा है. इसे देव दिवाली भी कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान दिवाली मनाने पृथ्वी पर उतरते हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि इस बार देव दिवाली का त्योहार चार राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. इन राशियों को धन लाभ, नौकरी में तरक्की और कारोबार में मुनाफा मिलने के संकेत हैं. इन राशियों के रुके हुए काम भी पूरे होने की संभावना है. आइए जानते हैं इस दौरान ग्रह-नक्षत्रों की चाल किन राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह पर्व आर्थिक लिहाज से शुभ माना जा रहा है. धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और मन की परेशानियां भी दूर हो सकती हैं. अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस दिशा में फैसला लेने के लिए समय अनुकूल है. नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. वहीं, कारोबारियों के लिए भी व्यापार का विस्तार करने और लाभ कमाने का अच्छा समय है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. आपको धन लाभ हो सकता है और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर में आगे बढ़ने का समय है. कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है. हालांकि, इस दौरान अहंकार से बचना और जल्दबाजी में फैसले नहीं लेना जरूरी होगा.

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मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है. व्यापार करने वाले जातकों के लिए लाभ कमाने के अवसर बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को फिलहाल नौकरी बदलने से बचना चाहिए. प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है. हालांकि, विवाहित लोगों को अपने रिश्ते में तनाव बढ़ने से रोकना होगा. परिवार को समय दें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए समय धन लाभ के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं. कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत और बढ़ाने की जरूरत होगी. जितना अधिक समय और प्रयास आप अपने काम को देंगे, उतना ही बेहतर परिणाम मिल सकता है. कारोबार करने वाले जातकों के लिए भी लाभ का समय है. हालांकि, आलस्य और नकारात्मक विचारों से दूर रहना जरूरी होगा.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कई अच्छी संभावनाएं लेकर आ सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. नौकरी करने वालों के लिए तरक्की के योग बन रहे हैं. वहीं, व्यापारियों को भी कारोबार में लाभ मिल सकता है. हालांकि, गुस्से से बचना भी जरूरी है. क्रोध-अहंकार में लिए गए निर्णय आपकी सारी रणनीति को बिगाड़ सकते हैं.

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