गौतम गंभीर की बेटी आजीन बनीं 'फिट इंडिया एंबेसडर', खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया सम्मानित

नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रविवार को आयोजित ‘संडेज ऑन साइकिल’ के 88वें संस्करण में एक खास पल देखने को मिला. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की बड़ी बेटी आजीन गंभीर को इस मौके पर ‘फिट इंडिया एंबेसडर’ के रूप में सम्मानित किया गया. केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आजीन को सम्मानित किया. इस मौके पर आजीन के पिता गंभीर भी उपस्थित थे और उनके लिए ये भावुक कर देने वाला लम्हा था.

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12 साल की आजीन गंभीर को फिट इंडिया एंबेसडर के तौर पर सम्मानित किए जाने का मकसद युवाओं के बीच फिटनेस और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने के अभियान से उन्हें जोड़ना है. ‘संडेज ऑन साइकिल’ जैसे आयोजन के जरिए लोगों को साइकिलिंग और नियमित शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाता है.

गौतम गंभीर की बेटी को मिला यह सम्मान इसलिए भी खास है क्योंकि गंभीर खुद भारतीय क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में रहे हैं, जिनके करियर में फिटनेस और अनुशासन की अहम भूमिका रही. गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम ने इस साल टी20 वर्ल्ड कप जीता था. जबकि पिछले साल टीम इंडिया ने चैम्पियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया.

बता दें कि गौतम गंभीर ने 28 अक्टूबर 2011 को नताशा जैन से गुरुग्राम में शादी की थी. दोनों ने 1 मई 2014 को अपनी बिटिया आजीन का दुनिया में वेलकम किया. फिर साल 2017 में उनकी दूसरी बेटी अनाइजा का जन्म हुआ.

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जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने साइकिलिंग के जरिए फिटनेस का संदेश दिया. ‘संडेज ऑन साइकिल’ का यह 88वां संस्करण था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह पहल कितने बड़े स्तर पर आगे बढ़ चुकी है. इस अभियान का उद्देश्य लोगों को रविवार की सुबह घरों से बाहर निकलकर साइकिल चलाने और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करना है.

‘संडेज ऑन साइकिल’ की शुरुआत दिसंबर 2024 में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की पहल के तहत हुई थी. शुरुआत से ही इस अभियान का फोकस फिटनेस को जनआंदोलन का रूप देने और आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने पर रहा है.

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