Best Alternative to Anar: 300 रुपये वाले महंगे अनार के पीछे न भागें, रोज नाश्ते में खाएं ये चीजें, शरीर में पानी की तरह बढ़ेगा खून और गाल हो जाएंगे लाल!

शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने या खून की कमी की शिकायत होने पर अक्सर सबसे पहली सलाह अनार खाने की दी जाती है. लेकिन बाजार में अनार के दाम 250 से 300 और कई तरह तो 350 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं जिससे इसे रोज खरीदकर खाना हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठता.

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अगर आप भी महंगे अनार की वजह से अपनी सेहत से समझौता कर रहे हैं तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हमारे आसपास और रसोई में ही ऐसी कई बेहद सस्ती और पौष्टिक चीजें मौजूद हैं जिनमें अनार से भी ज्यादा आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन पाया जाता है. सुबह के नाश्ते या लंच में इन्हें शामिल करके आप आसानी से अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं, जिससे चेहरे पर कुदरती निखार और गालों पर लालिमा आएगी. आइए जानते हैं अनार के 5 सबसे सस्ते ऑप्शन्स.

बजट से आउट हो गया अनार तो खाएं ये चीज

चुकंदर: खून बढ़ाने के मामले में चुकंदर को बहुत असरदार माना जाता है. इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन, पोटैशियम और फॉलिक एसिड होता है. सुबह नाश्ते में चुकंदर का सलाद या 1 गिलास जूस पीने से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण बहुत तेजी से होता है. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं तो आपके चेहरे पर भी लाली दिखने लगती है. इसके गुणों की वजह से ही आलिया भट्ट भी इसका सेवन करती हैं.

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पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां: पालक में अनार के मुकाबले बहुत अधिक मात्रा में आयरन और बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन पाए जाते हैं. नाश्ते में पालक का सूप, चीला या परांठा शामिल करने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर तेजी से सुधरता है.

भीगे हुए काले चने और गुड़: काला चना आयरन और प्रोटीन का खजाना है, वहीं गुड़ आयरन और कॉपर का बेहतरीन जरिया है. रात को मुट्ठी भर चने भिगोकर सुबह थोड़े से गुड़ के साथ खाने से खून की कमी कभी नहीं होती और शरीर को दिनभर एनर्जी मिलती है.

भीगी हुई मुनक्का या किशमिश: रातभर पानी में भिगोई गई 8-10 मुनक्का या किशमिश सुबह खाली पेट खाने से शरीर में आयरन का अवशोषण बेहतर होता है और पेट भी साफ रहता है.

अमरूद और खट्टे फल: अक्सर लोग भूल जाते हैं कि आयरन को शरीर में पचाने के लिए विटामिन-सी की जरूरत होती है. अमरूद सस्ता होने के साथ-साथ विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है जो खून बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है.

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