कमाल का है रोबोट फोन, खुद आपको ट्रैक करेगा कैमरा, देखें वीडियो

रोबोट फोन को लेकर बहुत से लोग उत्सुक हैं, जिसको Honor पहले ही लॉन्च कर चुका है. हालांकि अभी भारत में लॉन्च नहीं हुआ है. अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो एक शख्स ने स्मार्टफोन के सबसे बड़े फीचर को दिखाया है.

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रोबोट फोन के अंदर का कैमरा ऑन करते ही बैक पैनल से एक गिंबल कैमरा बाहर आ जाता है. यह कैमरा इंसानों को फॉलो करता है, साथ ही अगर फोन हिलता है, उसके बावजूद मोबाइल से स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड होगा. यह अपने तरह का एक यूनिक फोन है.

Robot Phone फोन में 200MP का कैमरा माउंट इस्तेमाल किया है, जिसको रोबोटिक आर्म में लगाया गया है. यह बैक पैनल पर लोगों को खुद ब खुद ट्रैक करता है. सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर पर पोस्ट हुआ है.

रोबोट फोन का वीडियो

🇨🇳 China made a smartphone that can literally MOVE ITS CAMERA LIKE A ROBOT. Honor's new Robot Phone has a 200 MP camera mounted on a robotic arm that pops out of the back, tracks people, turns its head, NODS, and even reacts to you through AI. The damn thing looks like it's ALIVE 🔥 Writer: Sol https://t.co/kR1Andkvz7 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 12, 2026



Honor रोबोट फोन के स्पेसिफिकेशन्स

Honor का रोबोट इस साल अगस्त में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है. इस फोन में 6.31 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें LTPO OLED डिस्प्ले दिया गया है. यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 16 बेस्ड MagicOS10 पर काम करता है.

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Honor रोबोट फोन का कैमरा

Honor रोबोट फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है. इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा है, जो गिम्बल कैमरा सिस्टम के साथ आता है. इसमें सेकेंडरी कैमरा भी 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है. 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दिया है. 50MP का सेल्फी कैमरा भी दिया है.

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Honor रोबोट फोन

Honor रोबोट फोन में 7060mAh की बैटरी दी गई है. इसमें 120W का वायर्ड फास्ट चार्जर मिलता है. इसमें 50W वायरलेस चार्जर सपोर्ट भी मिलता है.

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