Best Places to Visit in Punjab: पंजाब का नाम आते ही सबसे पहले लोगों के मन में सरसों के खेत, लस्सी, टेस्टी खाना और भांगड़ा जैसी चीजें आती हैं. लेकिन पंजाब सिर्फ अपने खानपान और संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने गौरवशाली इतिहास के लिए भी जाना जाता है. यहां कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें, किले, गुरुद्वारे और स्मारक मौजूद हैं जो देश के पुराने इतिहास की याद दिलाते हैं. अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो या जलियांवाला बाग, इन जगहों का अपना अलग महत्व है.

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अगर आप घूमने के साथ-साथ इतिहास को करीब से जानना चाहते हैं तो पंजाब की इन ऐतिहासिक जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं पंजाब की 10 ऐसी जगहों के बारे में, जहां आपको इतिहास, कला और वास्तुकला की झलक देखने को मिलेगी.

स्वर्ण मंदिर, अमृतसर

अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है. यह सिख धर्म के सबसे पवित्र और प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है. इसकी स्थापना चौथे सिख गुरु, गुरु रामदास जी ने 1577 में की थी. मंदिर की खूबसूरत इमारत पर सोने की परत चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से यह दूर से ही बेहद आकर्षक दिखाई देती है. यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक दर्शन करने आते हैं. मंदिर के आसपास बना पवित्र सरोवर इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है.

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जलियांवाला बाग, अमृतसर

जलियांवाला बाग भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह है. 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन यहां शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे लोगों पर ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां चलाई थीं. इस घटना में बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान गई थी. आज यहां एक स्मारक बनाया गया है, जो उस दर्दनाक घटना की याद दिलाता है. यहां आने वाले लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और देश के इतिहास के इस काले अध्याय को करीब से समझते हैं.

वाघा बॉर्डर, अमृतसर

भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित वाघा बॉर्डर पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है. यहां हर शाम सूर्यास्त से पहले बीटिंग रिट्रीट यानी झंडा उतारने का समारोह आयोजित किया जाता है. इस दौरान भारत के सीमा सुरक्षा बल (BSF) और पाकिस्तान के रेंजर्स अपने-अपने देश का झंडा उतारते हैं. सैनिकों की जोशीली परेड और देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल उत्साह से भर जाता है. इस समारोह को देखने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम, अमृतसर

अमृतसर में स्थित महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम पंजाब के इतिहास को करीब से जानने के लिए अच्छी जगह है. यह संग्रहालय कभी महाराजा रणजीत सिंह का समर पैलेस हुआ करता था. महाराजा रणजीत सिंह को शेर-ए-पंजाब के नाम से भी जाना जाता है. यहां उनके जीवन, सिख साम्राज्य और उस दौर की संस्कृति से जुड़ी कई चीजें देखने को मिलती हैं. संग्रहालय में पुरानी पेंटिंग्स, हथियार, सिक्के और दूसरी ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह मौजूद है.

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खैर-उद-दीन मस्जिद ( जामा मस्जिद), अमृतसर

अमृतसर की खैर-उद-दीन मस्जिद शहर की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत का अहम हिस्सा है. इस मस्जिद का निर्माण साल 1876 में मोहम्मद खैरुद्दीन ने करवाया था. इसकी खूबसूरत वास्तुकला और बनावट पर्यटकों का ध्यान खींचती है. आजादी की लड़ाई के दौरान भी इस जगह का खास महत्व रहा है. बताया जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी शाह अत्ताउल्लाह बुखारी ने इसी मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी.

गुरुद्वारा माता कौलान साहिब, अमृतसर

अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास स्थित गुरुद्वारा माता कौलां साहिब सिख इतिहास से जुड़ा एक खास धार्मिक स्थल है. यह माता कौलां की याद में बनाया गया है, जो गुरु हरगोबिंद जी की समकालीन थीं. उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखा. उनकी भक्ति और समर्पण के कारण सिख इतिहास में उन्हें खास स्थान मिला. यहां आकर श्रद्धालु माथा टेकते हैं और शांति का अनुभव करते हैं.

लोधी किला, लुधियाना

लुधियाना में स्थित लोधी किला, जिसे पुराना किला भी कहा जाता है, पंजाब की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है. इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर लोदी के शासनकाल से जोड़ा जाता है. यह किला कभी अपनी मजबूती और शानदार बनावट के लिए जाना जाता था. समय के साथ इसकी हालत काफी बदल गई, लेकिन आज भी यह जगह पुराने दौर के इतिहास की झलक दिखाती है. इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोग यहां घूमने जा सकते हैं.

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गुरु के महल, अमृतसर

अमृतसर के पुराने हिस्से में स्थित गुरु के महल का सिख इतिहास में खास महत्व है. इसका निर्माण गुरु रामदास जी ने 16वीं शताब्दी में करवाया था. यह जगह सिख गुरुओं का निवास स्थान हुआ करती थी. बाद में गुरु अर्जन देव जी ने इसमें कई कमरे और हिस्से जुड़वाए. आज यह ऐतिहासिक इमारत सिख धर्म के पुराने इतिहास और गुरुओं के जीवन से जुड़ी यादों को संजोए हुए है.

शीश महल, पटियाला

पटियाला का शीश महल अपनी शानदार बनावट और खूबसूरत कलाकारी के लिए मशहूर है. इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में महाराजा नरेंद्र सिंह के शासनकाल में करवाया गया था. महल की दीवारों और छतों पर शीशे का खूबसूरत काम देखने को मिलता है. यहां पुरानी पेंटिंग्स, मूर्तियां और कलाकृतियों का संग्रह भी मौजूद है. इसकी वास्तुकला में मुगल और यूरोपीय शैली का सुंदर मेल देखने को मिलता है.

फिल्लौर किला, पंजाब

पंजाब के फिल्लौर कस्बे में स्थित फिल्लौर किला अपनी ऐतिहासिक और सैन्य विरासत के लिए जाना जाता है. इस किले को महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति दीवान मोहकम चंद से जोड़ा जाता है. किले की बनावट में मुगल और सिख वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है. पुराने समय में यह किला सैन्य गतिविधियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था. फिलहाल यहां पंजाब पुलिस अकादमी स्थित है. इसकी ऐतिहासिक बनावट इसे पंजाब की खास जगहों में शामिल करती है.

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नोट: पंजाब घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. हालांकि, कुछ स्थान धार्मिक स्थल हैं और कुछ सरकारी या सुरक्षा से जुड़े परिसर हैं, इसलिए वहां जाने से पहले पर्यटकों के लिए प्रवेश और घूमने के नियम जरूर जांच लें.

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