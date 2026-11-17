साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 10 साल का राजनीतिक सूखा खत्म करने को बेताब है. अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं.

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इस बीच समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वो एक मंच पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में भाषण देते नजर आ रहे हैं.

इसे शेयर करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि मुलायम सिंह ने खुले मंच से कहा था कि अखिलेश तो अपने गांव के बूथ पर भी चुनाव हार गए थे. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया. एक व्यक्ति ने एक्स पर लिखा, “पिता की इस सार्वजनिक टिप्पणी पर अखिलेश खिसियाकर हंसते नजर आए, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाए.”



आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि मुलायम सिंह ने असल में कहा था कि अखिलेश ने ऐसे लोगों को बड़े पद दे दिए जो इसके काबिल नहीं थे.

कैसे पता लगाई सच्चाई?



वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका लंबा वर्जन मिला. मुलायम सिंह ने 22 नवंबर, 2017 को अपने जन्मदिन के मौके पर ये भाषण दिया था.

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करीब डेढ़ घंटे के इस वीडियो में 1 घंटे 9 मिनट और 10 सेकेंड पर वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखा जा सकता है. उनके इस बयान के पहले और बाद का हिस्सा सुनने पर साफ हो जाता है कि उन्होंने ये बातें अखिलेश के लिए नहीं कही थीं.

इस भाषण में मुलायम सिंह ने 2017 के यूपी चुनाव में पार्टी की हार पर दुख जताया. अखिलेश के काम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, “इतना काम करने करने के बाद कितनी सीटें मिलीं? सिर्फ 47! अब सोचो किसने धोखा दिया?”

इसके बाद उन्होंने कहा कि वो नाम नहीं लेंगे लेकिन अखिलेश ने ऐसे लोगों को बड़े पदों पर बैठा दिया जो अपने गांव के पोलिंग बूथ तक पर हार गए थे. मुलायम ने ये भी कहा कि अगर अखिलेश उनसे पूछेंगे तो वो उन लोगों के नाम भी उन्हें बता देंगे. द इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण में उनके इस भाषण के बारे में छपी रिपोर्ट्स में भी यही लिखा है.

साल 2012 के यूपी चुनाव में अखिलेश ने किसी भी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ा था. उस वक्त वो कन्नौज से लोकसभा सांसद थे. इसके बाद वो MLC चुनाव के जरिये विधान परिषद के सदस्य बने थे.

साफ है कि मुलायम सिंह के पुराने भाषण के एक छोटे-से हिस्से को गलत संदर्भ के साथ शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो से इतर, ये बात भी सही है कि मुलायम सिंह ने कई मौकों पर खुलकर अखिलेश यादव की आलोचना भी की थी.

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जब अखिलेश के खिलाफ खुलकर बोले मुलायम

अप्रैल 2017 में पार्टी की करारी हार पर गुस्से में उन्होंने कहा था कि अखिलेश ने उन्हें अपमानित किया और धोखा दिया. उन्होंने पीएम के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने अखिलेश के बारे में कहा था कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा.

मुलायम सिंह ने 2017 के यूपी चुनाव में सपा-कांग्रेस के गठबंधन का भी खुलकर विरोध किया था और यहां तक कहा था कि वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे.

इससे पहले नवंबर 2014 में जब अखिलेश यूपी के सीएम थे, तब एक कार्यक्रम में उनके कामकाज पर सख्त टिप्पणी करते हुए मुलायम ने कहा था कि “तुम्हारी सरकार में सिर्फ शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन क्यों नहीं?”

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