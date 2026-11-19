उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास पर लोकपर्व इगास उत्साह के साथ मनाया गया, इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार भैलो खेलकर लोक परंपरा निभाई. कार्यक्रम में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली, लोकगीतों, पारंपरिक नृत्यों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं दीं और सभी से अपनी लोक संस्कृति, परंपराओं और विरासत को सहेजने की अपील की.

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मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए. कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा, लोकधुनों और लोकनृत्यों के जरिए उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया. इस दौरान सभी ने पारंपरिक तरीके से भैलो खेलकर इगास का उत्सव मनाया.

सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता का प्रतीक है इगास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इगास उत्तराखंड की लोक संस्कृति, आस्था, परंपरा और सामूहिक उल्लास का प्रतीक है. यह पर्व हमें अपनी जड़ों, मिट्टी और पूर्वजों की गौरवशाली विरासत से जोड़ता है. उत्तराखंड के लोकपर्व केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं हैं, बल्कि इनके जरिए हमारी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता और पारंपरिक जीवन मूल्यों की झलक भी देखने को मिलती है.

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उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति बेहद समृद्ध और विविधतापूर्ण है. यहां के लोकपर्व, लोकगीत, लोकनृत्य, पारंपरिक खानपान, वेशभूषा और रीति-रिवाज राज्य की विशिष्ट पहचान हैं. इगास भी इसी सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है, भैलो खेलने, सामूहिक रूप से लोकगीत गाने और पारंपरिक नृत्यों के जरिए खुशियां बांटने की परंपरा हमारी लोक संस्कृति की जीवंतता को दर्शाती है. इन परंपराओं में मनोरंजन के साथ आपसी प्रेम, भाईचारे और सहयोग की भावना भी जुड़ी हुई है.

नई पीढ़ी को लोकपर्वों से जोड़ने की जरूरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिकता और बदलते सामाजिक परिवेश के बीच अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजकर रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. नई पीढ़ी को लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और त्योहारों के महत्व से परिचित कराना जरूरी है. बच्चों और युवाओं को इगास, हरेला, फूलदेई, घी संक्रांति और उत्तरायणी जैसे लोकपर्वों से जोड़ना होगा, ताकि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझें और उन पर गर्व कर सकें.

उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की असली पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में होती है, लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए जरूरी है कि इसे केवल किताबों और आयोजनों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि घरों, गांवों और सामाजिक जीवन में भी अपनाया जाए. परिवारों को बच्चों को त्योहारों के पीछे छिपे ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताना चाहिए. साथ ही, गांवों में होने वाले पारंपरिक उत्सवों, मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ानी चाहिए.

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प्रवासी उत्तराखंडियों की भी अहम भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को सहेजने में प्रवासी उत्तराखंडियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले उत्तराखंड के लोग अपने त्योहारों को पारंपरिक तरीके से मनाकर राज्य की सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं. ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जन्मभूमि और पैतृक गांवों से जोड़ने का अच्छा माध्यम हैं. उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे कहीं भी रहें, अपनी बोली-भाषा, लोकगीतों, लोकनृत्यों और पारंपरिक त्योहारों को सम्मान के साथ मनाएं और आने वाली पीढ़ियों को भी इनसे जोड़ें.

लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार प्रयासरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोककलाओं, पारंपरिक मेलों, लोकभाषाओं और ऐतिहासिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है. सांस्कृतिक धरोहर हमारी अमूल्य पूंजी है. इसका संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति, परिवार और पीढ़ी का दायित्व है.

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति में प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिकता, मेहनत, सद्भाव और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच जैसे मूल्य समाहित हैं. इन मूल्यों को अपनाकर अपनी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत बनाया जा सकता है.

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मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इगास सहित सभी पारंपरिक लोकपर्वों को पूरे उत्साह और पारंपरिक गरिमा के साथ मनाने की अपील की, उन्होंने स्थानीय लोक कलाकारों, शिल्पकारों और पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया.

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